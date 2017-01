Sencillos pasos para acelerar tu metabolismo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si queremos mejorar nuestra salud, y de paso bajar de peso, lo primero en lo que debemos pensar es en acelerar nuestro metabolismo.



¿La razón? Porque de esto depende la velocidad con la que llegan los nutrientes y la energía a nuestras células.



Si tienes un proceso metabólico lento, lo más seguro es que termines sufriendo de sobrepeso. Pero lo importante es que no todo está perdido. Siempre es posible modificarlo y hacer que trabaje con nosotros y no en nuestra contra.



1) Levántate temprano



Sí, la luz del sol también influye. Ésta te ayuda a regular los procesos biológicos en el organismo, relacionados con el cambio del día y la noche, o sea, a controlar el gasto de energía.



2) Haz ejercicio



Puedes intentar con cualquier actividad física como correr, caminar o los aparatos del gimnasio. Hacer ejercicio te ayudará a quemar grasa y mejorar tu metabolismo. Las rutinas de fuerza son las mejores porque aumentan los músculos, y éstos consumen las calorías incluso cuando descansamos.



3) Alimentos ricos en Omega 3



Comer pescados y mariscos ricos en ácidos grasos omega 3 acelera el metabolismo y regula los niveles de azúcar en la sangre. Pero también te ayudan a reducir la resistencia a la leptina, una hormona que facilita la pérdida de peso.



4) Come a tus horas



Nuestro organismo sabe que a “ciertas horas” va a recibir alimento, por lo que se gasta toda la energía que tiene, porque “sabe” que pronto recibirá una nueva porción de comida, por lo que si no tienes una hora establecida para comer, el cuerpo guardará esta energía en vez de gastarla.



5) Ingiere más agua



El cuerpo necesita de este líquido para quemar calorías. Si estás deshidratado, tu metabolismo se hace más lento y las calorías tardan más en desaparecer. Si no te acostumbras a beber mucha agua natural, puedes sustituirla por el té.



6) Bájale al estrés



Los problemas en nuestro metabolismo también reflejan nuestra falta de habilidad para lidiar con el estrés. Cuando estás estresado, la tiroides alenta el metabolismo y hace que subas de peso.



7) Evita las dietas “relámpago”



Se trata de esas dietas con las que ingieres menos de 1,200 calorías al día. Te ayudan a bajar de peso, pero esa pérdida proviene de la masa muscular, y recuerda, que a menos músculo, el metabolismo es más lento.



8) No te excedas con las golosinas



Si te encantan las papas y las galletas, es hora de que hagas un cambio. Normalmente la energía que consumimos en una comida nos rinde unas tres horas, luego el organismo empieza a quemar su propia grasa. Si ingieres muchas golosinas, no quemas grasa y subes de peso.



9) Bebe café



Esta bebida acelera el metabolismo, pero se recomienda ingerirlo por corto tiempo y con moderación. Una taza por la mañana es como una inyección de energía que también aumenta tu poder de concentración.