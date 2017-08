Tipo de ropa que te hace lucir más delgada

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hay prendas de ropa que no favorecen mucho a la figura, pero hay otras que nos hacen lucir fabulosas, descubre que prendas te harán lucir más delgada.



¿Te es difícil bajar unos kilitos de más o estás delgada pero sientes que tu ropa no te favorece? Aquí te diremos qué prendas son las que favorecen tu silueta.

Abrigos con cinturón:



Evita prendas con demasiada tela o muy voluminosas, blusas con mangas muy amplias, vestidos sueltos. Mejor opta por un abrigo o gabardina ajustada con cinturón incluido, hace una gran diferencia.



Faldas A:



Aparte de elegantes, ayudan a disimular el peso de las caderas y el derrière, además de que afinan tu cintura. Llévalas con algo muy sencillo arriba, como un suéter liso.



Puedes usar negro sin verte dark:



Puedes vestirte con tonos oscuros, idealmente negro. Al no reflejar luz, este color sombrea y da efecto de volumen reducido. Trata de evita los colores muy claros, especialmente el blanco y más aún, en zonas que prefieras no destacar.



El bodycon:



El vestido que se ajusta como una segunda piel es un básico veraniego: si vas a salir de casa enfundada en un diseño bodycon, busca modelos con truco óptico incorporado.



Usa ropa en tu talla:



Ni tan grande ni muy ajustada, las prendas que no son de la talla le dan volumen al cuerpo. Busca en tu clóset prendas que te queden bien, cómodas.



Usa medias:



Ponte medias oscuras y mate para acompañar tus faldas, le dan buena forma a tus piernas y caderas.



Prendas lisas:



Evita las prendas estampadas, y más si los dibujos son demasiado grandes. La ropa lisa favorece más la silueta.