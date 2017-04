5 Tips para reducir la cintura

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Tener una cintura de avispa no es tan complicado como se piensa, por lo que aquí te dejamos algunas alternativas súper sencillas para reducirla algunos centímetros.



1. Lo primero que debes de hacer es reducir el consumo en grasas y azúcares, esto te ayudará a tener mejores resultados.



2. Haz ejercicio



No es necesario que vayas a un gimnasio, sólo debes de tener contigo un palo de escoba.



- Debes colocar el palo detrás de tus hombros y tomarlo por las manos, posteriormente debes girar tu tronco hacia ambos lados. Realiza 5 series de 3 repeticiones y trata de mantener tu abdomen firme.



- Cambia de posición el palo de escoba. Ahora colócalo detrás de tu cabeza y tomarlo con las manos, pero el movimiento es distinto.



Realiza movimientos laterales, es decir como si tus codos quisieran tocar tus caderas. Haz 5 series de 3 repeticiones.



Al hacer estos ejercicios una vez al día comenzarás a ver los resultados.



3. Mantente hidratada



Es importante que tomes 2 litros de agua al día. Esto te ayudará a no tener ansiedad por comer golosinas y purificará tu cuerpo.



4. Evita estar mucho tiempo sentada



Recuerda que el sedentarismo es una de las principales causas de que la grasa se acumule en nuestra cintura y cadera.



5.- Comer alimentos ricos en fibra como es la fruta, verdura, legumbre, cereal integral, etc.