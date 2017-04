Recomendaciones de seguridad en Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En temporada vacacional, los robos a casa habitación se incrementan. Por ello, te damos algunos tips para no ser presa fácil de la delincuencia.



* Recuerda siempre que un hogar bien iluminado, esto repele más a los delincuentes.



* Organiza con familiares y vecinos un plan de seguridad para estar monitoreando las actividades del domicilio.



* Ten a la mano siempre los números telefónicos de emergencia, así como el policía encargado del sector.



* Si vives en condominio, avisa al administrador que saldrá de vacaciones, también a un familiar y encarga un juego de llaves en caso de emergencia, pero jamás las escondas en una maceta o lugar cercano a la puerta.



* Sé discreto y no haga público que saldrá de viaje, ni dé detalles sobre su itinerario. Además evite dar señales de que está ausente como dejar mensajes en la contestadora.



* Confirma antes de salir que puertas y ventanas estén cerradas.



* No deje artículos de valor a la vista.



* No publiques en redes sociales que te encuentras de vacaciones si vives solo o si toda tu familia dejó la casa sola.