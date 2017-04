¿Por qué hay que consumir vitamina A?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La vitamina A es un tipo de vitamina de grasa soluble y antioxidante, presente en varios alimentos de nuestra dieta diaria.



Entre los principales beneficios al organismo de la vitamina A tenemos su importancia para una buena visión, el buen funcionamiento del sistema inmunológico y neurológico; además de que, al ser un antioxidante, mantiene una piel saludable y retrasa el proceso de envejecimiento al combatir los radicales libres.



Existen dos variedades de vitamina A; la "activa", también llamada retinol, encontrada principalmente en alimentos de origen animal y lo particular de esta vitamina es que el cuerpo no necesita convertirla antes de aprovecharla.



El segundo tipo de vitamina A, betacaroteno se encuentra en las frutas y vegetales, contiene sustancias que el cuerpo luego metaboliza en retinol.



Algunas personas con ciertas condiciones pueden necesitar un suplemento adicional de esta vitamina, como los bebés prematuros durante el primer año de vida, las personas con fibrosis quística, y los celiacos.



La vitamina A proviene normalmente de fuentes animales



Sin embargo la mayoría contienen un alto contenido de grasa saturada y colesterol. Lo más recomendable es conseguirlo de frutas y hortalizas de color verde, amarillo o naranka.



Cuanto más intenso es el color, mayor es el contenido de betacaroteno. Estas fuentes vegetales de betacaroteno no tienen grasa ni colesterol.



¡Encuentra vitamina A en los siguientes alimentos!



Huevos

Leche

Queso

Zanahorias

Hígado

Bacalao

Espinaca

Calabazas

Kale

Acelgas

Naranjas