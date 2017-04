Lo que debes saber sobre la caspa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La caspa no es un tema muy sexy que digamos, y para muchas mujeres que la sufren constantemente podría decir que es de lo peor. A veces una pasada con champú no es suficiente y después de mucho tiempo se puede volver una condición increíblemente molesta.



Cuero cabelludo reseco, caspa y psoriasis son cosas diferentes.



Cada una apesta, pero no deberías confundirlas. Cuando ves un cuero cabelludo reseco, podrías notar un poco de caspa, pero no siempre es un síntoma.



La resequedad es generalmente ocasionada por factores ambientales o productos químicos y por eso puede quitarse fácilmente. Por su parte, la caspa viene con mucha comezón, costras amarillentas, acumulación de grasa en el cuero cabelludo y, si es lo suficientemente grave, hasta puede provocar la caída del cabello.



La psoriasis es otra onda y usualmente afecta a quienes son genéticamente susceptibles. Las costras son blancas y gruesas. Los síntomas no se limitan al cuero cabelludo, pues los codos, rodillas y uñas también pueden verse afectadas.



La caspa no es causa de resequedad, normalmente



La mayoría cree que si hay caspa, hay resequedad, pero no siempre sucede así. En realidad la caspa es el resultado de mucha grasa. El hongo que crea la caspa aumenta en tamaño con un incremento de aceite. Pero eso no quiere decir que no seas lo suficientemente higiénica. Si tu cuero cabelludo está grasoso, puede ser culpa de tus hormonas.



Puede ser más común durante el verano



Todavía no se sabe si el mayor culpable es el invierno o el verano, pero los especialistas indican que suele empeorar en ambientes cálidos, entre julio y septiembre. El sudor extra del verano se combina con la producción normal de cebo y se expande a todo el cuero cabelludo.



La mezcla entre cebo y sudor crea una capa de aceite en el cuero cabelludo que nadie quiere tener.



Tus cejas también pueden tener caspa



Tus cejas también son pequeños cueros cabelludos. Si notas caspa en ellas, su textura va a cambiar, y puede que notes manchas rojas en su apariencia. Las mujeres no tenemos el hábito de limpiar vigorosamente las cejas, tanto como nuestros rostros, así que se vuelven muy vulnerables a la caspa.



No deberías combinar champús normales con medicinales



Te será tentador usar un champú anti caspa y un acondicionador para el frizz, pero desafortunadamente esto podría ser contraproducente. Nunca deberías mezclar un producto medicinal con uno tradicional, sino que la combinación podría hacerte mucho daño.



Necesitas usar productos medicinales regularmente



Si quieres evitar la caspa, ¡báñate! Hay muchos especialistas que recomiendan bañarse una vez cada 3 días, pero lo mejor es que lo hagas diario.



Si no te lavas la cabeza con un producto hecho específicamente para la caspa, ésta empeorará porque habrá más aceite y células muertas en tu cuero cabelludo.