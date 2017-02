"El millón de dólares que gané en la lotería me arruinó la vida"

(Tomada de la Red)

Jane Park, una joven escocesa que ganó más de un millón de dólares en la lotería EuroMillions en 2013, cuando tenía 17 años, asegura ahora que aquella fortuna no solo no la hizo feliz, sino que, antes al contrario, "arruinó" su vida, empeorándola "en diez veces".Así lo asegura Park en una entrevista a 'Sunday People', retomado por el portal RT La joven confiesa que a veces desearía no haber ganado la lotería."Mi vida habría sido mucho más fácil si no hubiera ganado", declara Park, que asegura que no puede encontrar un novio que no se interese únicamente por su dinero.Su lujoso coche Range Rover le parece demasiado grande y, asimismo, dice que los médicos no le dejan hacerse una liposucción porque no pesa lo suficiente para esta operación.Entre otros problemas asociados a su nueva condición, la muchacha comenta el cansancio que le causa ir de compras y viajar tantas veces al año sin poder ir con sus amigos, que trabajan y solo pueden ir con ella cuando tienen vacaciones laborales.Sus amigos tampoco entienden sus problemas, porque su situación financiera es absolutamente diferente."La gente me mira y piensa: 'Ojalá hubiera tenido su estilo de vida, ojalá hubiera tenido su dinero'.Pero no se dan cuenta de la escala mi estrés", se queja Park."Tengo cosas materiales, pero aparte de ello mi vida está vacía. ¿Cuál es el objetivo de mi vida?", se pregunta Park.Ahora la muchacha está considerando denunciar a la compañía de lotería por "arruinarle la vida" y quiere lograr que se eleve la edad mínima necesaria de los participantes para ganar los premios.De momento esta edad está fijada en 16 años, pero Park opina que no es correcto dar sumas de dinero tan grandes a menores de edad.