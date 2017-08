Hombre agrede con bat a su gemelo por no compartir tacos

ATHENS, Alabama(AP )

Un hombre de Alabama golpeó a su hermano gemelo con un bat de aluminio debido a que no quiso compartir de sus tacos, informaron las autoridades.



Tyler Dukes, de 19 años y residente de Athens, fue arrestado el jueves por agentes de la policía del condado Limestone y acusado de violencia doméstica en segundo grado, según un reporte del diario The News Courier.



Una denuncia penal afirma que la abuela y el hermano gemelo de Dukes llevaron comida a casa. Pero Dukes se “molestó” debido a que no quería compartir de sus tacos y porque no obtuvo la bebida que quería. Según la policía, golpeó la espalda y la cabeza de su hermano gemelo con el bate, provocándole heridas profundas.



Posteriormente, Dukes le dijo a un agente de policía que su gemelo “siempre me falta al respeto”. Fue encarcelado sin derecho a fianza y se desconoce si cuenta con un abogado.



El gemelo fue dado de alta de un hospital después de recibir tratamiento.