Beber café alarga la vida

Beber café podría ayudarte a vivir más. Para los bebedores habituales de café esta será una gran noticia.Para los consumidores menos habituales, una excusa para tomar una taza extra. Sea como fuere, un estudio llevado a cabo por científicos de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles (EE. UU.) ha concluido que el consumo de esta popular bebida puede aumentar la longevidad.Las conclusiones, que han sido publicadas en la revista Annals of Internal Medicine, identifican un vínculo entre la ingesta diaria de café y la reducción del riesgo de muerte por numerosas causas, entre ellas el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y la enfermedad renal, indica Muy Interesante Los investigadores examinaron los datos de 185.855 adultos, de entre 45 y 75 años, que formaban parte del Estudio de Cohorte Multiétnico.Los participantes realizaron cuestionarios acerca de su dieta, incluyendo la frecuencia con la que bebían café, fuese o no descafeinado y proporcionaron información sobre su historial médico y de su familia y sobre su estilo de vida. El seguimiento del estudio se llevó a cabo durante un promedio de 16 años.De los sujetos, el 16% rara vez tomaba café, el 31% tomaba una taza al día, el 25% consumía 2 o 3 tazas diarias y el 7% tomaba al menos 4 tazas de café al día. El porcentaje restante (21%) correspondía a consumo de café irregular.Hasta 58.397 participantes fallecieron durante el seguimiento del estudio, con enfermedades cardiovasculares y cáncer como principales causas de muerte.En comparación con los individuos que nunca o rara vez bebían café, los participantes que consumieron una taza al día tuvieron un 12% menos de riesgo de muerte por cáncer, enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, diabetes, enfermedades respiratorias y enfermedad renal. Para los que bebían 2-3 tazas de café al día, el riesgo se reducía en un 18%.Los resultados se mantuvieron en las cuatro etnias del estudio tuviera o no cafeína el café e incluso tras descartar posibles factores de confusión como la edad, el sexo, el tabaquismo y la ingesta de alcohol."Este estudio es el más grande de su tipo e incluye minorías que tienen estilos de vida muy diferentes. Ver un patrón similar en diferentes poblaciones da un respaldo biológico más fuerte al argumento de que el café es bueno, ya sea blanco, afroamericano, latino o asiático", explica Veronica W. Setiawan, líder del trabajo."Algunas personas creen que beber café es perjudicial, ya que podría aumentar el riesgo de enfermedades del corazón o conducir a úlceras de estómago y acidez, pero la investigación sobre el café no ha mostrado mayor daño a la salud de las personas", aclara Setiawan.Aunque este estudio no prueba una asociación causal entre beber café y una vida más larga, los científicos creen que sus hallazgos indican que los beneficios del consumo de café pueden superar a los riesgos."No podemos decir que beber café prolongará tu vida, pero vemos una asociación, si quieres tomar café, bebe, si no eres un bebedor de café, entonces deberías considerar si debes empezar", concluye Setiawan