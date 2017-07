Museo Mexicano de San Francisco tiene piezas prehispánicas falsas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una evaluación a piezas de arte prehispánico del Museo Mexicano de San Francisco señaló que solo 85 de 2 mil obras son de calidad y el resto, el 95.75%, son piezas de menor importancia o falsificaciones.



Se concluyó que al menos mil 774 artefactos fallaron dos pruebas: autenticidad y alto nivel de valores históricos, artísticos y culturales, reportaron Mission Local y el San Francisco Gate.



El informe fue presentado en junio y sus resultados fueron primero anunciados por Lydia Chávez, de la UC Berkeley Graduate School of Journalism. El Dr. Eduardo Pérez de Heredia Puente, quien ha trabajado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue el encargado de realizar el estudio, que es el primero de varios que se harán a la colección.



No solo las piezas prehispánicas serán evaluadas, sino la colección de Arte Popular, Colonial, chicano y latinoamericano y mexicano del siglo XX.



El reporte apuntó que la colección de arte prehispánico tiene un buen número de cerámicas hechas en talleres modernos, imitando las piezas arqueológicas en mayor o menor calidad.



La investigación de 80 mil dólares fue realizada como requerimiento del Instituto Smithsonian, que aceptó en 2012 al recinto de San Francisco como afiliado.



El Museo Mexicano de San Francisco construyó su acervo a partir de donaciones. "Sucede todo el tiempo que los museos aceptan cosas que no son reales", dijo Andrew Kluger, presidente del consejo de administración del espacio. Añadió: "Las personas donan piezas porque sus hijos no las quieren".



De acuerdo con el recinto, la colección de arte prehispánico data de 2500 años y está formada por 2 mil piezas que abarcan culturas mesoamericanas, centroamericanas y peruanas.



Vasijas, objetos ceremoniales y ornamentos corporales de Teotihuacan y culturas maya, zapoteca y peruana forman parte de la colección que ha sido aumentada con un regalo de un coleccionista de Berkeley, que entregó aproximadamente 86 esculturas prehispánicas, las cuales ya han sido autentificadas.