Mapa original muestra orígenes de Disneylandia y crecimiento

LOS ANGELES, EU. (AP)

Tomorrowland, la tierra del mañana, iba a llamarse originalmente World of Tomorrow. Frontierland iba a ser Frontier Country. Lilliputian Land no se hizo realidad.



Y nadie habría podido anticipar que una tierra de "Star Wars" abriría en el 2019 en Disneylandia.



Walt Disney pasó un fin de semana maratónico en 1953 proponiendo ideas para el nuevo parque de diversiones que concibió como Disneylandia.



Tendría una estación de trenes y una plaza clásica en Main Street, un castillo de princesa y un barco pirata, quizás hasta un cohete espacial.



Disney quería convencer a los inversionistas, así que le describió los distintos elementos que imaginó al artista Herb Ryman, quien los dibujó a mano en un primer mapa de Disneylandia.



El arte conceptual original podría facturar hasta 1 millón de dólares el mes entrante en una subasta, dijo el rematador Mike Van Eaton.



El coleccionista Ron Clark supo que el mapa era especial cuando se lo compró hace 40 años a un exempleado y amigo de Walt Disney. Clark dice que sintió un "espíritu de presencia" tan pronto vio el dibujo en tinta y lápiz sobre papel, de 1 por 1,7 metros (3 ½ por 5 ½ pies), montado sobre una cartulina doblada en tres como las que se usan en las ferias de ciencia de la escuela.



"Tenía como un aura", recordó. "Es deslumbrante que esta pieza haya salido de la mente de Walt Disney y desembocado en este parque, los parques alrededor del mundo, la pasión que la gente siente por ellos hoy y la felicidad de los cientos de millones que han agraciado estas tierras".



Clark empezó a coleccionar artículos de Disney en la década de 1960. Vio una pequeña cuchara de plata en una tienda de suvenires de Disneylandia y pagó 10 dólares por ella. Cuando vio la misma cucharita entre los objetos de colección de una revista para fans de Disney, quedó enganchado.



"Le tengo afecto al hombre y a lo que él creó. Nos ha dado tanta alegría a nosotros y a nuestra familia", dijo Clark, quien todavía tiene un pase anual para Disneylandia y viaja de Utah al sur de California al menos tres veces al año para visitar el parque.



"Todos nuestros 20 nietos están Disney-ficados", dijo.



La colección de Clark se enfoca en los comienzos de Disney. El artículo más temprano es un reloj Ingersoll de 1928 y el más espectacular es el mapa. Pero al aproximarse su 70mo cumpleaños, quería conseguirle un hogar más permanente a su preciada pieza de colección.



"Siempre fue mi deseo que de alguna manera volviera a Disney", dijo. "Quería que se fuera a casa. Por 40 años, ese ha sido mi deseo".



El vocero de Disneylandia John McClintock se abstuvo de decir si el parque estará entre los postores cuando el mapa sea subastado el 25 de junio. Estaba familiarizado con la pieza, a la cual se refirió como "un dibujo muy especulativo".



"Fue hecho para hacer a la gente pensar que este iba a ser un gran parque", dijo.



Walt Disney Parks and Resorts todavía produce arte conceptual para sus nuevos proyectos. La compañía publicó el año pasado una imagen a todo color de la propuesta tierra de "Star Wars", con todo y una nave “X-wing” sobrevolándola.



La expansión de 5,7 hectáreas (14 acres) para "Star Wars" representa la más grande que se haya hecho en Disneylandia, dijo McClintock, aunque el parque ha estado en evolución casi desde que abrió sus puertas en 1955.



La montaña rusa Matterhorn Bobsleds y el monorriel fueron agregados en 1959. El Enchanted Tiki Room abrió en 1963. La atracción del Pequeño Mundo (It’s a Small World) se sumó en 1966, seguida por los Piratas del Caribe en 1967.



El hotel oficial de Disneylandia abrió en 1988. Todo un parque nuevo, Disney California Adventure, y el hotel Grand Californian se agregaron en el 2001.



Ninguno de esos elementos era parte del esbozo dibujado por Ryman en 1953. Es difícil comparar conceptos del mapa original con lo que de hecho existe en el parque, dijo McClintock.



"Antecede cualquier trabajo en Disneylandia y realmente no se parece, así que en realidad no lo puedes usar como un patrón de cómo el parque se desarrolló", expresó apuntando que el famoso Castillo de la Bella Durmiente apostado en el centro del parque aparece mucho más atrás en el mapa original.



Sin embargo, otros elementos como la estación de trenes y la plaza de Main Street lucen en el mapa igual que en el parque en Anaheim, California.



"La historia detrás del arte es que todo esto se hizo en un fin de semana", dijo McClintock del mapa. "Es increíble que hayan acertado con tantas cosas".



Para la subastadora, cuya Galería Van Eaton está llena de hojas de calcar de Disney, viejos recuerdos del parque e incluso un monstruo marino de la extinta atracción Viaje en Submarino, el mapa pre-Disneylandia es "lo máximo".



Tras pasar las últimas cuatro décadas guardado en una caja fuerte, se exhibirá al público en la galería los fines de semana previos a la venta.



"Nunca ha habido nada como esto", dijo Van Eaton.