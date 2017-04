Señales de que tratas con un narcicista

(Tomada de la Red)

El narcicismo es uno de los trastornos de la personalidad menos entendidos, ¿cómo diferenciar entre una persona arrogante y alguien con Trastorno Narcisista de la Personalidad?Para calificar a un individuo como narcisista debe tener un patrón dominante de grandiosidad (en fantasía o comportamiento), necesidad de admiración y falta de empatía.Las características principales de éste trastorno, de acuerdo con el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, son la sensación de grandiosidad, la búsqueda de admiración excesiva, sensación de merecimiento y de tratamiento especial, tomar ventaja de los demás y falta de empatía. A continuación conoce las principales características que te harán saber si hay un narcisista cerca de ti:Los narcisistas se obsesionan con fantasías de éxito, control y belleza infinitos. Piensan que son extraordinarios y excepcionales, y que sólo deben juntarse con otras personas tan importantes como ellos.Según el psicólogo Brad Reedy, esta es la razón por la que las personas narcisistas rara vez tienen una relación exitosa. No les interesa el punto de vista de los otros, a menos que utilicen la situación para sacar ventaja.Una relación romántica con un narcisista puede iniciar con pasión y emoción. Sin embargo, este encanto eventualmente se transforma en una forma de manipulación, dificultad para perdonar, golpes al ego y una sensación de merecimiento.Según los expertos, las personalidad narcisista es tan consistente e dominante, que ‘no se es capaz de demostrar algo más que la presentación narcisista.’ Una persona que sólo es un poco arrogante igual tendrá momento en los que pueda admitir que se equivoco, disculparse por sus errores y entapizar.El narcicismo se forja por una falta fundamental de conexión durante la niñez. La herida narcisista, explican los psicólogos, viene por valorar los logros o apariencia de los niños sin tomar en cuenta su valor interior. De ésta forma, difieren de las personas con trastornos de la personalidad antisociales, quienes a menudo fueron víctimas de abuso.Trata de no tomarlo personal: en realidad no se trata de ti, a las personas con este trastorno les toma una gran cantidad de terapia cambiar su comportamiento. Es común que los narcisistas inspiren en los demás una necesidad de ‘ponerlos en su lugar,’ explica Reedy, pero esto sólo agrava el comportamiento negativo. “Un complejo de superioridad siempre cubre uno de inferioridad.”