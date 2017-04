Que tu cartera no tenga un viacrucis estas vacaciones

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una escapada a la playa puede sonar tentador para estas vacaciones de Semana Santa, pero decidirlo en el último minuto puede convertirse en un viacrucis para tu bolsillo.



Lo mejor es elaborar un presupuesto para conocer la cantidad estimada que se planea gastar y no sobrepasarla.



Si tus ahorros te alcanzan para salir de la ciudad en estas vacaciones ten en cuenta que las playas son los destinos más caros.



Una alternativa son las ciudades coloniales o los destinos poco conocidos, pues además de que no son tan concurridos, son más económicos.



Si te gusta convivir con la naturaleza puedes irte de campamento, hay muchos lugares acondicionados para este fin.



Considera hospedarte en un hostal, pues si sólo vas a utilizarlo para dormir y bañarte, los precios que ofrecen resultan una opción tentadora.



Si viajas con familia o amigos, una opción es rentar una casa, departamento, cabaña o villa, pues resultan mucho más baratas que los hoteles y las alquilan por día o por semana, además cuentan con un lugar para cocinar, lo que te permite ahorrar, dejando los restaurantes como una opción y no como una necesidad.



El medio de transporte es otro gasto a presupuestar



Si piensas viajar en avión pregunta por los vuelos muy tempranos o de noche pues son los de menor costo; recuerda que por la temporada puede ser difícil conseguirlos, pero no imposible.



¿Viajar en autobús? cuando se trata de una o dos personas, en ocasiones, resulta mucho más económico que viajar en auto propio. Pregunta por los descuentos a estudiantes, maestros, discapacitados o personas de la tercera edad y compra tus boletos con anticipación.



Si viajas en auto propio considera lo que vas a pagar por la revisión del vehículo, así como el gasto por el pago de casetas y la gasolina. No olvides revisar el vencimiento y las coberturas del seguro de tu auto.



Aprovecha los paquetes que ofrecen las agencias de viaje, en ocasiones tienen descuentos atractivos o pueden pagarse a meses sin intereses con tarjetas de crédito, pero antes de firmar evalúa si tu capacidad de pago te permite hacer el gasto, recuerda que estás comprometiendo parte del dinero que ganarás en meses futuros.



Algunas tarjetas de crédito ofrecen un seguro de viajero, pregunta a tu banco si tu plástico cuenta con éste y aprovecha beneficios como los programas de lealtad o puntos, puede ser que consigas descuentos en hoteles y boletos de avión.



A donde sea que planees vacacionar, toma en cuenta lo siguiente:



- La elaboración de un presupuesto es fundamental para conocer la cantidad estimada que se planea gastar y no sobrepasarla.



- Si utilizarás tu automóvil, revisa las coberturas y vencimiento del seguro antes de partir a tu destino.



- Al momento de pagar, no pierdas de vista tus tarjetas, ya sean de crédito o débito.



- No des “tarjetazos” si no tienes la certeza de que podrás cubrir los pagos más adelante, sin problemas.



- A donde llegues procura ubicar los cajeros de tu banco, para evitar pagar comisiones por disponer de efectivo.



- Trata de acudir a los cajeros automáticos que estén ubicados dentro de las plazas comerciales.



- Haz una lista de los teléfonos de emergencia de tu banco, en caso de robo o extravío de tu tarjeta.



- Usa la tarjeta de crédito cuya fecha de corte haya pasado recientemente, así el plazo de financiamiento sin intereses será mayor.



- Siempre verifica que la cantidad por la que vayas a firmar sea la correcta.



- Guarda todos tus vouchers para cualquier aclaración.



- Si te ofrecen grandes descuentos en viajes o tiempos compartidos, asegúrate de que la empresa esté formalmente constituida y te hable con la verdad, antes de contratar o proporcionar los datos de tus tarjetas.