¿Por qué ver rayas horizontales te marea?

(Tomada de la Red)

Las rayas: es algo fácil de olvidar pero al verlas algo raro sucede en nuestro cerebro. En algún punto mirar un patrón de rayas probablemente te causo algún tipo de distorsión visual extraña.



Para otras personas causa síntomas aún menos agradables que van desde migrañas hasta ataques epilépticos. ¿Por qué?



De acuerdo con una investigación del Centro Médico Universitario Utrecht, en los Países Bajos y la Universidad de Nueva York, en E.U.A., mirar fotografías de rayas horizontales tiene el potencial de crear una respuesta dañina en el cerebro.



Esto se debe a que mirar objetos rayados durante tiempo puede aumentar las oscilaciones gama en el cerebro – las cuales están asociadas con dolores de cabeza y convulsiones.



Pero es mas probable que algunos de estos efectos sean inducidos por rayas creadas por los humanos, como los de las persianas venecianas, a comparación de las rayas en la naturaleza, por ejemplo las de las cebras.



La razón es que parece ser que nuestro cerebro no está diseñado para lidiar con una regularidad tan extrema, algo que no ocurre en la naturaleza.



Por medio de varios experimentos, los investigadores también descubrieron que una vez que distorsionaban un poco las líneas o borraban un poco las orillas, las oscilaciones disminuían.



Como con muchos aspectos del cerebro, los científicos aun no saben como funcionan éstas oscilaciones o si son más una causa que un efecto. “Algunos investigadores argumentan que éstas oscilaciones son muy importantes y esenciales para la atención conciencia y comunicación neuronal, mientras que otros dicen que posiblemente son más un derivado del procesamiento neural normal,” declaró en un comunicado Dora Hermes, la autora del estudio.