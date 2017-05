Cómo hacer la vida de tu madre más sencilla

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las mamás frecuentemente son dadas por sentado, en cambio, el mundo posiblemente dejaría de funcionar si, de la nada, todas las mamás de todo el mundo simplemente dejarán de ser mamás.



Sí, esto suena muy drástico, pero la población mundial básicamente depende de ellas. Y si ellas hacen tanto por nosotras, ¿por qué no nosotras hacer algo por ellas?



• Recoge tus cosas:



Puedes tener un reguero en tu cuarto, pero en la sala, comedor y su cuarto, es importante que recojas todas tus cosas. En la adolescencia seguro le sacaste canas verdes con tu altanería, pero ya estás un poco más grande, así que no te costará nada dejar tus cosas en su lugar.



• Lava tu ropa:



Antes se lavaba la ropa a mano, pero ahora todos tenemos lavadora así que, ¿qué te cuesta? Además es tu ropa, si te obligaran a lavar la ropa de los demás (y a mano), entendemos que no quieras hacerlo… pero sólo es la tuya y nada más tienes que hacerlo como 1 vez a la semana.



• Mándale mensajes y contesta sus llamadas:



Ella se preocupa por ti y con tanta inseguridad en nuestro país, es razonable que lo haga. Y aunque no sea importante que se preocupe porque solamente llegarás una hora tarde a casa, sería amable de tu parte que le avisaras.



•Recuerda su cumple y eventos especiales:



Días importantes como su cumple, el día de la madre y otras fechas, podrían deslizarse de tu ocupada mente, pero es lo peor que puedes hacerle a tu madre.



Ella nunca olvidará tu cumple, y por mera cortesía, tú nunca deberías olvidar el suyo. Aunque no puedas visitar o armarle una fiesta, por lo menos mándale una carta, llámale o envíale unas flores.



• Ofrécele tu ayuda:



Si tienes algo de tiempo en tus manos o ya estás manejando tu coche, ofrécele tu ayuda o un ‘ride‘. Quizá ella también tenga el suficiente tiempo, pero esto puede ayudarles a pasar un tiempo juntas.



• Llévala a comer ocasionalmente:



Es tan fácil detenerse y comer un pedazo pizza cerca del metro, pero ¿y si le guardas un pedazo a ella también? Tú no sabes si tuvo un día pesado o está teniendo antojos. Y aunque no sea el caso, ¿qué tiene de malo pensar en ella de vez en cuando?



•Dile que la quieres:



Tal vez ella no te lo dirá todo el tiempo, pero seguro no te cabe duda de que te ama. Después de todo lo que ha hecho por ti, es obvio que lo hace, pero ¿ella puede decir lo mismo de ti?