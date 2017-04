Lo que analizan los auxiliares de vuelo en los pasajeros

(Tomada de la Red)

Los auxiliares de vuelo no solo se encargan de brindarte su mejor sonrisa, atenderte y darte la bienvenida al vuelo, hay mucho más allá del servicio que les brindan a sus pasajeros a la hora de abordar.Se encargan de observar a cada uno de sus pasajeros para mantener la seguridad dentro del avión, informa RT. , afirma Janice Bridger, una azafata con más de 20 años de experiencia.Estos son algunos de los"Determinamos si uno de los pasajeros no se encuentra en condiciones para volar. Por ejemplo, si una persona se encuentra borracha o drogada, ya que pueden afectar la seguridad del vuelo. En caso de necesitar evacuar el avión, debemos hacerlo en 90 segundos, y no arriesgaremos nuestra vida y la de los demás pasajeros por personas que no se encuentren en sus cinco sentidos ", afirma Amar Rama.“Al encontrarnos en un espacio cerrado, debemos detectar si alguno de nuestros pasajeros esta enfermo, ya que debemos proteger a los demás de algún tipo de contagio, ya que abordo se encuentran ancianos y niños. Si hay algún problema serio de salud, preferimos que se trate en tierra antes de surgir una emergencia a 10 mil metros de altura, donde no podremos hacer nada en caso de suceder alguna situación de este tipo".Aunque los asistentes de vuelos están capacitados para este tipo de emergencias no pueden hacer ningún diagnostico ni brindar ningún tipo de tratamiento como lo hace un medico."Si veo a una persona fuerte, musculosa, memorizo su cara y donde se encuentra sentado, ya que esa persona puede ser de gran ayuda en caso de producirse un ataque en el vuelo o contra mi persona. En caso de suceder algún incidente, discretamente les comento si están dispuestos a ayudarnos en caso de surgir algún tipo de incidente", revela Bridger."En caso de que algún pasajero necesita una silla de ruedas, sean sordos, ciegos o algún menor de edad viaje solo, necesitarán ayuda especial en caso de surgir alguna emergencia. Tenemos a ellos como prioridad en caso de suceder algún inconveniente", comenta Rama.Se averigua si alguno de los pasajeros es empleado de alguna aerolínea, principalmente si es miembro de la tripulación, ya que ellos están entrenados en los procedimientos de vuelos. Es por eso que en caso de suceder alguna emergencia, se recurre a ellos para que formen parte del equipo y ayuden a los demás pasajeros."Es muy común notar que ciertos pasajeros muestren miedo al volar, es por eso que nos acercamos a ellos y les brindar nuestro apoyo para que tengan un viaje placentero", señala Bridger.