¿Un pedido de auxilio? Sean Spicer se coloca al revés el pin de l

(Tomada de la Red)

Sean Spicer Sends Distress Signal To America With Upside-Down Flag Pin https://t.co/p25Ml6mn4E pic.twitter.com/WtcFFok53S — Trump Supporters (@MAGASupporters) 10 de marzo de 2017

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha sido el foco de atención de medios e internautas este viernes al llevar un pin de solapa con la bandera estadounidense al revés en una rueda de prensa.El reportero John Roberts, de la cadena Fox News, fue el primero en consultar a Spicer sobre la insignia. "John Roberts siempre ayuda con la moda.Lo aprecio, gracias", afirmó Spicer al acomodarse el adorno.Asimismo, el secretario de prensa fue consultado sobre si se trataba de una alusión a una promoción de la serie 'House of Cards', donde aparece la bandera estadounidense boca abajo, a lo que el representante respondió con un 'no'.El pin puesto al revés no pasó desapercibido en las redes sociales. "Incluso Sean Spicer sabe que el país está en problemas. ¡Noten su pin de solapa con la bandera de EU. en la rueda de prensa de hoy!"; "Sean Spicer envía un pedido de auxilio a EU. con la bandera al revés", fueron algunos de los comentarios en Twitter."¡Noticias falsas! Sean Spicer no se puso el pin con la bandera al revés, se suponía que debía dar su informe con los pies para arriba pero dio marcha atrás", bromeó otro usuario en la red social.