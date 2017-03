Foto de joven revela un síntoma de cáncer casi imperceptible

(Tomada de la Red)

Cuando Lorna Nickson Brown fue diagnosticada con cáncer de tiroides en 2015, se quedó sorprendida: era saludable, tenía tan solo 26 años, y no había evidenciado ningún síntoma de estar enferma.Sin embargo, resultó que sin saberlo, la joven había estado presentado un sutil síntoma de cáncer durante más de un año.Ahora Brown publicó dos fotos de sí misma en su cuenta de Twitter, una en la que se puede notar un sutil bulto en el cuello, un signo que revela un problema de tiroides. La segunda imagen muestra a Brown en un tratamiento contra el cáncer, después de una cirugía para extirpar el bulto.Brown contó en una entrevista con Independent que su madre fue la primera en notar el bulto, y cuando ella visitó a su médico, se confirmó que se trataba de un nódulo tiroideo o un crecimiento anormal de las células.Mientras que los nódulos tiroideos pueden ser benignos, el de Brown era más grande de lo normal y se sentía duro al tocarlo.Afortunadamente la joven fue operada a tiempo y la enfermedad ha estado en remisión por más de un año.Actualmente Brown participa en una campaña de concientización sobre el cáncer de tiroides.Según señala Brown en su cuenta, el cáncer de tiroides es raro, y las mujeres son más propensas a sufrirlo que los hombres.Además de un bulto en el cuello, otros síntomas incluyen dolor en la parte delantera del cuello, dificultad para tragar, dificultad para respirar, ronquera en la voz y una tos constante que no se debe a un resfriado.Asimismo, los síntomas del cáncer pueden no ser reconocibles de inmediato y en caso de duda, siempre es mejor consultar a un médico lo antes posible.