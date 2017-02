¿Por qué los personajes de dibujos animados siempre usan guantes?

(Tomada de la Red)

¿Qué tienen en común Bugs Bunny, Mickey Mouse, Félix el gato y muchos personajes más? No, no es un chiste y la respuesta es que todos usan guantes, y seguramente te estarás preguntando por qué.



Bueno, esa es una pregunta muy buena y el profesor John Canemaker, historiador de animación en la Universidad de Nueva York, ha respondido en una entrevista con Vox, pero hay más de una razón.







"En el amanecer de la animación, se utilizaron ciertas técnicas para facilitar el proceso". Explicó Canemaker. “Por ejemplo Bill Nolan animó a Félix el Gato y redondeó todo su cuerpo”.





Los bordes redondos son más fáciles de dibujar que los ángulos, pero planteó un nuevo problema. En la era de las caricaturas en blanco y negro, los espectadores lucharon por ver las manos y los pies negros contra los cuerpos del personaje. Dibujando líneas blancas quebradizas que los hacía visibles de nuevo.



Walt Disney puso esto en práctica con Mickey Mouse en 1929 en The Opry House:



"No queríamos que Mickey Mouse tuviera manos de ratón, porque se suponía que era más humano", escribió Walt Disney. "Así que le dimos unos guantes y cinco dedos, pero parecían demasiados en una figura tan pequeña, así que eliminamos uno, y así fue más fácil de animar".





Pero ese no es el final de la historia, también está el fondo cultural.



Hay un gran show de vodevil donde Mickey toca el piano - los guantes blancos significaban que los espectadores podían ver sus movimientos de la mano, así como hacerle parecer más humano.





La pieza final del rompecabezas es más difícil: La animación temprana fue construida alrededor de la tradición del vodevil, particularmente del trovador.



Los trovadores de esa época usaban ropa suelta, maquillaje exagerado y guantes blancos - que eran esencialmente un parte de una parodia racista.





Así que una simple pregunta termina básicamente con una explicación ligeramente racista. Lo siento si eso arruinó a Disney ya tus amigos favoritos de dibujos animados. Si te hace sentir mejor con el tiempo los espectáculos de trovador perdieron su popularidad y los guantes blancos sólo se asociaron con nuestras muy queridas caricaturas.