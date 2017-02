5 beneficios del vino tinto

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Consumir vino tinto tiene varios beneficios. Algunos de éstos no podrás creerlos y te aseguro que después de leerlos tendrás más de una excusa para disfrutar un buen vino mexicano.





1. Tiene propiedades digestivas, ya que al consumirlo acompañado de tus alimentos sus propiedades facilitan y aligeran la carga del estómago.



2. Acompañado de una alimentación balanceada y un régimen de ejercicios, los polifenoles, también ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre y a reducir la resistencia a la insulina.



3. Si bebes una copa por la noche antes de dormir, tendrás mayor facilidad de conciliar el sueño.



4. Estudios se ha demostrado que previene algunos tipos de cáncer como: de próstata, de ovarios y de colon. Para ello no debe ingerirse en exceso, de esta forma puede reducirse el riesgo de desarrollar cáncer hasta en un 45%.



5. El vino tinto es un tesoro natural rico en polifenoles, siendo uno de ellos el beneficioso resveratrol, una sustancia química rica en antioxidantes que, según la Clínica Mayo nos ayuda a mejorar la densidad ósea y puede cuidar de nuestros vasos sanguíneos, por ejemplo contra los efectos del tabaco, ya sea para relajarse o vasodilatarse.



Además, nada como acabar tu día, haya sido espectacular o no tan bueno, con un buen vino tinto.