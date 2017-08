Conoce al fósil de dinosaurio mejor preservado del mundo

(Tomada de la Red)

Podrías pensar que se trata de un dragón recién salido de Game of Thrones, pero resulta que se trata de uno de los dinosaurios mejor conservados del mundo que habito durante de Cretácico hace unos 110 millones de años.El nodosaurio similar a una estatua es tan excepcional que los investigadores lograron ver de que color era su piel, que jugaba un papel en evitar a depredadores por medio del camuflaje.El fósil fue encontrado por accidente mientras hacían una excavación en arenas de alquitrán en Alberta, Canadá y su nivel de preservación era tal que pensaron se trataba de una escultura. La primer persona en encontrarlo fue el trabajador de construcción Shawn Funk en marzo de 2011.El dinosaurio era un herbívoro del tamaño equivalente a un tanque y ahora ha sido mostrado al mundo por investigadores del Museo Real de Tyrell.Los investigadores han nombrado al espécimen de 5.5 metros como Borealopelta markmitchelli, en honor al técnico del Museo Real de Tyrell, Mark Mithcell, quien pasó más de 7,000 horas desenterrando el fósil cuidadosamente de su rocosa tumba.El fósil perteneció a la familia de los anquilosáuridos, un grupo de dinosaurios que tenía una pesada armadura y un conjunto de espinas y nódulos para defenderse.Aunque Borealopelta parece no haber tenido una cola engrosada con masa ósea como sus parientes, si estaba cubierto en la espalda por una armadura con picos de 50 centímetros que iniciaban desde sus hombros.Habría pesado unos impresionantes 1,300 kilogramos y por si su armadura no fuera suficiente para protegerse, los investigadores revelaron que el nodosaurio también era un maestro del camuflaje gracias a un análisis en los pigmentos de sus escamas.Por medio de técnicas de espectrometría de masa descubrieron que la coloración del espécimen era clara en su parte inferior y de un marrón rojizo en parte de arriba. ésta coloración es conocida como contra sombreado y es la forma de camuflaje más común de camuflaje en los animales de hoy día.