Datos curiosos sobre la lactancia

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La lactancia, es una experiencia maravillosa la cual crea un vínculo muy especial con tu bebé recién nacido. El mundo de la lactancia materna está repleto de curiosidades que la convierten en un momento muy especial de la maternidad que las madres recuerdan con mucho cariño, por lo que te dejamos esta lista.



1. La subida de la leche puede venir de manera repentina con solo pensar en él, ver una foto o escuchar el llanto de un bebé (aunque no sea el tuyo) y con observar a otra madre amamantar a su hijo.



2. Tomar el pecho calma al bebé y le alivia de casi todos los dolores, así que amamantarlo mientras está recibiendo el piquete de las vacunas puede ser un excelente remedio para que no llore.



3. Si vas a tener un viaje en avión con tu pequeño, intenta hacer coincidir alimentarlo con el despegue o aterrizaje del avión, ya que el movimiento que hace le destapa los oídos y así viajará más tranquilo.



4. Dar pecho te pone de buen humor: libera oxitocina, la hormona del amor, tanto en la madre como en el hijo y crea entre ellos un fuerte vínculo; además ayuda a relajarse y libera el estrés.



5. La lactancia te puede ayudar a ahorrar mucho dinero en fórmulas.



6. Cuando nace, el estómago de un bebé es apenas del tamaño de una cereza, así que las pocas gotas que nos salen como calostro son suficientes. El estómago no se estira si entra más leche, así que la cantidad que sobra acaba generalmente siendo escupida por el bebé.



7. La leche materna es una sustancia viva, por lo que no es comparable a la leche de fórmula, por muy buena que ésta sea. Si es observada bajo el microscopio, vemos un montón de células que se mueven y de esta manera, la leche se va adaptando al bebé y a sus necesidades. De noche, por ejemplo, la leche materna ayuda a que el bebé duerma mejor.



8. Dar pecho al bebé puede ser efectivo hasta un 98% como método anticonceptivo, siempre que se dé de amamantar cada 2 o 3 horas durante los primeros 6 meses del bebé y la madre siga en amenorrea (el llamado método MELA).



9. Aunque hayan pasado unos meses después de dejar de dar el pecho, todavía pueden salir gotas de leche de ellos si son estimulados. También pueden escaparse gotas de leche cuando estás embarazada.



10. La leche brota de muchos agujeros alrededor del pezón, por eso el agarre del pequeño debe ser con la boca alrededor de toda la areola.



11. El bebé toma más leche del primer pecho ofrecido, así que en la siguiente toma debemos empezar por el segundo pecho.



12. No importa si tu pecho es grande o pequeño, puedes amamantar igual.



13. Para estar los 2 cómodos durante las tomas, lo mejor es que los estómagos del bebé y de la madre estén el uno frente al otro.



14. La lactancia no solo es buena para la salud el bebé y de la madre, también influye en la inteligencia e incluso la obesidad y el sobrepeso.



15. Estudios demuestran que una lactancia prolongada puede reducir el riesgo de cáncer entre un 11% y un 24%.



16. Donar leche puede ayudar a salvar vidas, sobre todo en bebés prematuros. Los bancos de leche son una iniciativa solidaria que puede servir de mucho a algunos bebés.



17. Ayuda a disminuir el dolor crónico tras la cesárea, al liberarse hormonas que producen un efecto placentero.



Como puedes ver, la lactancia materna tiene muchas razones para parecernos un pequeño milagro que se produce entre madre e hijo, ten presente siempre que no hay forma de lactar igual, ya que cada una es única.