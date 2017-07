Preso de EU escapa de la cárcel con ayuda de un dron

(Tomada de la Red)

No son pocos los presos que intentan escapar de la cárcel, pero no todos pueden jactarse de elaborar planes de fuga en los que interviene un dron, como hizo un recluso del Correccional Lieber.En esta institución de Ridgeville, en Carolina del Sur, el pasado martes un aparato no tripulado aterrizó en el patio cargado con todos los instrumentos necesarios para que uno de los internos materializara su sofisticado plan.El prisionero identificado como Jimmy Causey, de 46 años, recibió mediante un dron unas tenazas con las que cortó el alambre y huyó.Durante los días que pasó evadido, el convicto, que ya ha sido capturado este viernes, consiguió una pistola semiautomática, una escopeta, cuatro teléfonos y 47.654 dólares en efectivo, informa 'The New York Times'. Bryan Stirling, director del centro penitenciario, detalló que la fuga de Causey pasó inadvertida durante seis horas, en parte porque el prófugo engañó a los guardias con un muñeco que colocó en su cama para suplantarlo.Esta no es la primera vez que Causey, que cumple cadena perpetua por el secuestro a punta de pistola de un abogado en 2004, escapa de una prisión de máxima seguridad. En 2005 él y otro recluso se ocultaron en un camión de la basura y fueron detenidos tres días después de que una mujer los identificara en un motel.