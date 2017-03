De 120 países, Hershey obtiene su mayor rentabilidad de México

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

De 120 países, México es la operación más rentable para la estadounidense The Hershey Company, por lo que la empresa prevé en los próximos cinco años crecer entre 5% y 8% sus más de 3 mil millones de ventas en el país.



El plan para este año de la firma incluye el lanzamiento de entre 3 a 4 productos en México, así como ganar participación en un mercado con valor por 18 mil millones de pesos.



Además de la producción de sus dos plantas en México, ubicadas en Jalisco y Nuevo León, Hershey podría comenzar a exportar a China en los próximos tres años, aunque todavía no hay un plan claro.



En conferencia de prensa para la presentación de Hershey's ChocoYogo, Moisés Michan, director senior de mercadotecnia de The Hershey Company México, rechazó precisar si el recorte anunciado por el corporativo a escala global afectará a México y tampoco quiso hacer declaraciones sobre los ataques del presidente estadunidense Donald Trump hacia México.



"(Hay) un plan de crecimiento en los próximos tres años que tiene que ver con maximizar la rentabilidad de la compañía, este plan está enfocado en las unidades internacionales, no puedo dar información a detalle. México es una de las unidades estratégicas para la compañía", indicó.



El directivo descartó aumentos de precios en 2017, aunque a finales del año pasado se realizó un incremento de entre 4% a 5%.