Siete mujeres que revolucionaron la moda

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Recordamos las hazañas de mujeres sobresalientes en el mundo de la moda.La diseñadora de modas que combinó la elegancia, feminidad, estilo y comodidad en los diseños de sus prendas. Las creaciones de Chanel aún se encuentran vigentes y han sido parte de exposiciones en museos importantes, como el MET de Nueva York.Celebridad de los años cincuenta que creó tendencias en su época, para resaltar su silueta: pantalones y faldas entallados con print de líneas y escotes en V o U.Fue actriz, princesa de Mónaco y celebridad de los años cincuenta y sesenta. Su apariencia elegante y sofisticada inspiró un look con líneas simples y colores pasteles. Además, Hermès creó el Kelly Bag, un bolso con forma de trapecio cerrado con dos correas.Ella fue musa de Hubert de Givenchy y los vestidos que usó se volvieron mundialmente famosos, como la icónica pieza que portó en su película más famosa: Breakfast at Tiffany's.Abandonó sus estudios en Ciencias económicas para incursionarse en la moda. También, es conocida por su vestido de corte cruzado y el apoyo que le brindó a creativos y modelos.La primera modelo afroamericana en aparecer en el suplemento de moda del periódico The New York Times . Ella luchó contra los prejuicios raciales de la década de los sesenta, para aparecer, en 1967, en la portada de Fashion of The Times.Editora en jefe de la edición norteamericana de la revista Vogue. Anna se caracteriza por tener un excelente gusto, ser una de las mujeres más poderosas en la industria de la moda y apoyar a diseñadores emergentes.