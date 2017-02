¿El amor te rompió la cartera?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La siguiente semana se celebra el 14 de febrero, día de San Valentín, y muchos estarán buscando el regalo ideal o planeando la ocasión perfecta para festejar.



Tan sólo en 2016, la celebración del Día del Amor y la Amistad dejó una derrama estimada de 20 mil 261 millones de pesos, lo que representó un aumento de 2.7 por ciento respecto a 2015, aseguró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).



Piensa en esto ¿acaso pones el mismo esfuerzo en planear tus finanzas personales como lo haces para encontrar el regalo perfecto para esa persona especial? Si aún no tienes definido un plan de cuánto es lo que gastarás ese día, tus deudas podrían aumentar.



Así que te compartimos 3 consejos que nos dieron nuestros amigos de Principal Financial Group para disfrutar de esta fecha con tu pareja o amigos y salir ileso financieramente.



1. Anticípate al amor



Antes de festejar el 14 de febrero primero conoce tus finanzas.



Apóyate en la fórmula del ahorro: Ingreso – Ahorro = Gasto y revisa cuánto puedes gastar en ese día sin que afecte tus ingresos mensuales y a tu ahorro, adicionalmente considera los gastos que puedes reducir en este mes así te será más fácil diseñar el plan perfecto sin malgastar tu dinero.



2. Que sean 364 días de amor y amistad



Si eres de las personas que el 14 de febrero celebran a su pareja y amigos en grande, te recomendamos que no gastes toda tu quincena en un sólo día.



Aún tendrás 364 días más para seguir disfrutando del amor y la amistad con quien tú quieras, por lo que conmemorar la fecha sin excesos te permitirá disfrutar los días restantes del año sin preocupaciones y amor para dar.



3. Compara precios, comparte amor



Planeación tu mejor aliado, días previos al 14 de febrero distintos comercios, tiendas departamentales y restaurantes lanzan sus ofertas para San Valentín.



Si comparas previamente los precios entre las distintas opciones te será más fácil sacar provecho en descuentos especiales o promociones. También puedes comprar con anticipación los chocolates o el detalle que quieras dar y no pagar más justo ese día.



La clave para festejar ese día sin tener estrés financiero es investigar previamente los costos y llevar un control de tus gastos para que en el futuro puedas comprar el anillo de compromiso, ahorrar para el enganche de un departamento, pagar la boda o el viaje al extranjero con los amigos.



4. ¿Y si soy de los que no me gusta celebrar ese día?



Piensa que existen otras formas de celebrar el amor y amistad. Puedes iniciar un plan de ahorro a corto o mediano plazo para irte a un viaje en pareja, o ahorrar con tus cuates para ir al próximo mundial de futbol en 2018.



Y que tu plan a largo plazo sea aportar al menos el 10% de tus ingresos en tu Afore para que tu Yo futuro también disfrute su retiro rodeado de mucho amor.



El amor y la amistad no necesitan de un día para celebrarlo ya que siempre debe de estar presente en todas tus relaciones afectivas.



Pero si lo festejas, superar el día de los enamorados es más sencillo de lo que crees.