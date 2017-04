El tigre de Tasmania podría no estar extinto

(Tomada de la Red)

¿Podría ser que el tilacino de Australia no esté extinto después de todo? Se trata de un marsupial similar a un perro comúnmente conocido como tigre de Tasmania y algunas personas han reportado avistamiento últimamente, por lo que los científicos de la Universidad James Cook de Australia se propusieron averiguar si la especie sigue existiendo.



El ultimo tilacino libre fue asesinado entre 1910 y 1920 y en 1936, el ultimo tilacino conocido en cautiverio murió en Hobart, Australia. Desde entonces, no ha surgido evidencia concluyente que sugiera que los tigres de Tasmania todavía existen en el medio silvestre y la especie fue declarada oficialmente extinta en 1986, informó el Departamento de Industrias Primarias, Parques, Agua y Medio Ambiente de Tasmania .



Pero los rumores de tilacinos en la naturaleza han persistido. Recientes informes de dos personas en el norte de Queensland, Australia, proporcionaron "descripciones plausibles y detalladas" de animales que se asemejaban a los lobos marsupiales. Después de esos informes, los investigadores decidieron realizar una encuesta para determinar si alguno de los animales estaban vivos en Australia.



A pesar de su sobrenombre de "tigre", los tilacinos no son miembros de la familia de los gatos. Tampoco deben confundirse con el demonio de Tasmania (Sarcophilus harrisii), otro marsupial carnívoro que es nativo de Australia y que todavía está muy extendido en Tasmania.



La evidencia fósil sugiere que el tilacino moderno - Thylacinus cynocephalus, cuyo nombre significa "con cabeza de perro" - surgió hace unos 4 millones de años. Una vez que se extendió a lo largo de Australia, el animal desapareció de todas partes excepto Tasmania hace aproximadamente 2,000 años, según el Museo Nacional de Australia (NMA).



Cuando los colonos europeos llegaron a Australia a principios del siglo XIX, los últimos tilacinos restantes -unos 5,000 individuos aproximadamente - entraron en declive, su número disminuyó debido a la caza, la introducción de enfermedades y pérdida de hábitat, informó la NMA.



La nueva investigación de los tilacinos examinará sitios de la península de Cape York en el extremo norte de Queensland, Australia, sobre la base de las cuentas proporcionadas por un empleado del Servicio de Parques de Queensland y por otro observador.



Todas las observaciones de los supuestos tilacinos se hicieron por la noche, pero fueron descriptivas. En un caso, cuatro animales fueron vistos a corta distancia, iluminados por un proyector a una distancia de unos 6 metros y detalles en las descripciones sugieren fuertemente que los observadores no identificaron erróneamente a un animal más común.



"Hemos revisado las descripciones que recibimos de color del brillo de los ojos, tamaño y forma del cuerpo, comportamiento animal y otros atributos, y éstos son inconsistentes con atributos sabidos de otras especies de cuerpo grande en el norte Queensland, tales como dingos, perros o cerdos salvajes ", explicó.



Los investigadores emplearán 50 trampas de cámara y se espera que su encuesta comience en abril, una vez que los investigadores reciban los permisos necesarios de los propietarios privados. La ‘caza’ de los tilacinos también ofrecerá a los científicos una oportunidad para investigar la situación de otros animales salvajes vulnerables o amenazados en la zona, añadió Laurance.



"Independientemente de qué especies sean detectadas, la encuesta proporcionará datos importantes sobre el estado de las especies de mamíferos en Cape York, donde las poblaciones de vida silvestre han sufrido severas declinaciones de población en los últimos años", dijo Laurance en el comunicado.