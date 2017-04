Instalan redes gigantes que exprimen agua de la niebla

(Tomada de la Red)

Las mallas de red gigantes en el Monte Boutmezguida de Marruecos no son terribles a la vista; si acaso, parecen el fondo de una cancha de béisbol que han sido colocados misteriosamente en una ladera.



Pero el trabajo que realizan para producir agua potable podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de la población local.



A medida que las sequías aumentan en todo el mundo y el agua potable se vuelve más difícil de encontrar, los ingenieros han recurrido a la cosecha de niebla para compensar los cambios.



Los avances tecnológicos en las últimas décadas han convertido la disciplina de ciencia-ficción en un plan muy real e incluso práctico para regiones de niebla como el sur de Marruecos.



Al conjunto de nuevas redes "CloudFisher" pronto se unirán otros para formar la mayor operación de recolección de niebla en el mundo, cubriendo el área de tres campos de fútbol y exprimiendo 37,400 litros de agua diarios de la niebla.



La futura fábrica de niebla es una colaboración entre Aqualonis y otras empresas alemanas y la organización marroquí sin fines de lucro Dar Si Hmad, que trabaja para llevar agua y educación a las comunidades rurales.



Ya ha ganado un premio de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y aún no ha terminado.



Dar Si Hmad y CloudFisher establecerán las vallas restantes y luego capacitarán a los residentes locales para que las utilicen y mantengan. "Cuando me retire después de dos o tres semanas", dijo Peter Trautwein director de Aqualonis en la revista Smithsonian, "me dirán: ‘Entendemos el sistema; ya no te necesitamos’ , y eso es perfecto".