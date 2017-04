Los parques de Australia donde puedes abrazar koalas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los koalas no solo parecen tiernos, sino están llenos de curiosidades. Permanecen despiertos solo dos horas al día, buscando hojas de eucalipto para alimentarse, de acuerdo con la organización WWF (wwf.panda.org). Además, tienen huellas digitales parecidas a las que poseemos los humanos.



Son endémicos de Australia y hay algunas reservas naturales donde puedes convivir con ellos.



A continuación teg las presentamos.



Tidbinbilla Nature Reserve



Es un parque nacional desde 1971, a 35 minutos de Canberra. Su territorio pertenece a los Alpes australianos. Organiza recorridos guiados en un bosque de eucalipto para ir al encuentro de koalas. En su santuario es posible ver especies tan peculiares como los ornitorrincos. La reserva ofrece tours nocturnos.



www.tidbinbilla.act.gov.au



Phillip Island



En la región de Victoria, esta reserva te permite observar a los koalas en su hábitat salvaje. Cuenta con un centro de conservación dedicado a ellos. Se han instalado plataformas de madera a la altura de los árboles para poder verlos más de cerca. Ofrece programas de aprendizaje sobre la especie.



www.visitphillipisland.com



Kangaroo Island



No te dejes engañar por su nombre. Este destino es ideal para encontrar no solo canguros. Incluso tienes la oportunidad de abrazar un koala, en el Kangaroo Island Wildlife Park, sitio dedicado a la vida salvaje. La isla se localiza al sur del país.



www.kiwildlifepark.com