¿Por qué celebramos el Día Internacional de la Mujer?

(Tomada de la Red)

Por si vives debajo de una roca, o de plano eres muy distraído, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, contrario a lo que vemos en redes sociales no se trata de un día para felicitar a las mujeres por ser mujeres. Más bien este día contempla una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.



Es difícil decir cuando fue el momento exacto en que inició el Día Internacional de la Mujer (DIM). Sus raíces se pueden remontar a 1908, cuando 15,000 mujeres marcharon en la ciudad de Nueva York para exigir derecho a votar, un pago justo y jornadas de trabajo más cortas.



Un año después, el primer Día Nacional de la Mujer sucedió el 28 de febrero en E.U.A., de acuerdo con la declaración del Partido Socialista de Estados Unidos.



En 1910, una mujer llamada Clara Zetkin – líder de la ‘oficina de mujeres’ para el Partido Social Demócrata de Alemania – presentó la idea de un Día Internacional de las Mujeres. Sugiría que cada país debería de celebrar a las mujeres en un día para apoyar sus demandas.



Una conferencia de más de 100 mujeres de 17 países accedió a la sugerencia y el DIM fue formado. En 1911, se celebró por primera vez en Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza el 19 de marzo.



En 1913, se decidió transferir la fecha a 8 de marzo y ha sido celebrado hoy desde entonces. El Día Internacional de las Mujeres fue reconocido por las Naciones Unidas en 1975 y desde entonces ha creado un tema para la celebración de cada año.



El tema de éste año es «Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030». Alentando a las personas a dar un paso y tomar acciones para ayudar a lograr la equidad de género.



¿Por qué lo seguimos celebrando?



El objetivo original – conseguir equidad de genero para las mujeres del mundo – aún no ha sido cumplido. Aun existe una brecha salarias en el mundo y las mujeres todavía no están presentes en números iguales en negocios o política.



Las cifras muestran que globalmente, la educación, salud de las mujeres y violencia hacia ellas es aún peor que hacia los hombres. De acuerdo con el Foro de Economía Global, la brecha salarial no ce serrará hasta 2186.



En el Día Internacional de las Mujeres se busca que la gente se una para forzar al mundo a reconocer estas desigualdades – al mismo tiempo que celebramos los logros de las mujeres que han superado estas barreras.