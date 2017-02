¿Cuántas calorías se queman haciendo ejercicio?

(Tomada de la Red)

¿Cuántas calorías se queman haciendo zumba? ¿Y pesas? Has decidido finalmente ir al gimnasio y no te decides por qué clase comenzar. Si quieres saber cuántas calorías se queman haciendo ejercicios como aeróbic, pilates o zumba, quizá esto te ayude a optar por una clase de alta intensidad o por una más relajada, según la cantidad de tiempo y objetivos que tengas.



Sea como fuere y según nuestro interés en perder peso, nuestra condición física y nuestras metas deportivas, las calorías que quememos en un entrenamiento también dependerán de nuestro esfuerzo o las ganas con las que vayamos a una clase o entrenamiento.



Los siguientes datos son las calorías estimadas durante 30 minutos de actividad (basados en una mujer de unos 77 kilogramos de peso):



Aerobic



Tiempo de entrenamiento: 30 minutos



Calorías quemadas: 116





Ballet



Tiempo de entrenamiento: 30 minutos



Calorías quemadas: 116





Bodypump



Tiempo de entrenamiento: 30 minutos



Calorías quemadas: 209





Pilates



Tiempo de entrenamiento: 30 minutos



Calorías quemadas: 96



Spinning



Tiempo de entrenamiento: 30 minutos



Calorías quemadas: 270





Entrenamiento de fuerza



Tiempo de entrenamiento: 30 minutos



Calorías quemadas: 116





Yoga



Tiempo de entrenamiento: 30 minutos



Calorías quemadas: 96







Zumba



Tiempo de entrenamiento: 30 minutos



Calorías quemadas: 339





Step



Tiempo de entrenamiento: 30 minutos



Calorías quemadas: 250







GAP (Glúteos, abdominales y piernas)



Tiempo de entrenamiento: 30 minutos



Calorías quemadas: 125





Caminar rápido



Tiempo de entrenamiento: 30 minutos



Calorías quemadas: 125



Consejos:



Recuerda que tu peso, nivel de condición física, intensidad y edad marcan la diferencia en la eficacia del entrenamiento.



Si tienes problemas o lesiones comunes no significa que debas evitar las clases de alta intensidad. Únicamente es importante la supervisión de un médico para configurar un entrenamiento acorde a tu condición física.



Si te gusta bailar pero tienes problemas con las coreografías avanzadas, prueba una clase de zumba. Te ayudará a ganar confianza y a retener los movimientos y posturas sin agobiarte.



¿Tienes una gran fuerza muscular, pero un equilibrio horrible? Una clase de yoga podría ser el suplemento perfecto.