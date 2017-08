Mujer da a luz en festival de música electrónica en Alemania

BERLÍN, ALEMANIA. (AP)

Una mujer dio a luz a una niña durante un festival de música electrónica realizado en Alemania.



La radiodifusora pública SWR reportó que la mujer de 20 años de edad, no estaba al tanto de que estaba embarazada, hasta que dio a luz la noche del sábado en la sede del festival.



Los organizadores del festival Nature One, celebrado en una ex base militar estadounidense del sur de Alemania, indicaron el domingo que la niña obtendrá un boleto de por vida al evento, después de que cumpla 16 años.



Madre e hija fueron llevadas a un hospital cercano y se encuentran bien, de acuerdo a reportes.