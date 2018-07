Luis Miguel, mucha fama, pocos amigos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El éxito y el dinero van y vienen en la vida de Luis Miguel pero la bioserie nos ha mostrado que la amistad no es uno de sus fuertes. Sólo Miguel Alemán Magnani lo ha acompañado desde los 90, con el resto se ha distanciado.



Década 80



Héctor Suárez Gomís



Parte de la pandilla de la infancia. Héctor ha desmentido que haya sido grosero con Luis Miguel cuando eran niños y contó que pidieron permiso para grabar en el mismo lugar pero no los dejaron.



Roberto Palazuelos



Conoció a Luis Miguel de niño, cuando el cantante llegó a vivir a la privada de San Jerónimo. Roberto dijo a Un nuevo día que tenían el Club de Vampiros y se dedicaban a aventar huevos a los carros.



Miguel Alemán Magnani



Nieto del ex presidente de México Miguel Alemán y amigo de Luismi de toda la vida. Lo acompañó a la corte cuando fue demandado por su ex mánager Brockhaus.



Jorge Van Rankin



Lo conoció a finales de los 80. Contó en "Hoy" que eran muy amigos pero dejaron de comunicarse más de dos décadas, hasta que Magnani le llamó para invitarlo al cameo que se hizo para la serie y recordaron viejos tiempos.



Leonardo García



Su papá, Andrés García, ofreció casa a la familia de El Sol en la Ciudad de México, desde entonces se hicieron amigos. A diferencia de muchos, Leonardo ha declarado que con él, Luis Rey siempre fue muy amable en su niñez y adolescencia.



Década 90



Toño Mauri



Toño se casó con Carla Alemán Magnani, hermana de Miguel Alemán, el gran amigo de El Sol. También aparece en el cameo de la serie.



Fede de la Madrid



Hijo del ex presidente Miguel de La Madrid. Tuvo amistad con Luis Miguel en la adolescencia y fue novio de Issabela Camil antes de que ella saliera con El Sol.



Los Camil



Jaime Camil ayudó a Luismi a pagar una millonaria deuda con hacienda. El Sol se hizo novio de Issabela y amigo de Jaime Camil, pero su amistad se rompió.



Beto Santos



Es hijo del empresario Alberto Santos Hoyos, originario de Monterrey. Se conocen desde hace poco más de 20 años.



Década 2000



Enrique Ponce



Fue Miguel Alemán Magnani quien presentó a Luismi con el torero Enrique Ponce hace unos 15 años. Él es padrino del hijo mayor de El Sol y Aracely Arámbula.



Alejandro Asensi



Fueron amigos desde niños pero en 1995 se convierte en su mánager y mano derecha. Doce años después Luis Miguel rompe relaciones con Asensi, cuando éste comienza a salir con su recién reconocida hija, Michelle Salas.



El dato



* 20 millones de dólares le prestó en algún momento Jaime Camil a Luis Miguel para pagarle a Hacienda.



* 64% aumentó el número de escuchas de Luis Miguel en Spotify en mayo.



* 5.5 millones de oyentes tiene Luis Miguel en Spotify mensualmente. De hecho hay una lista de reproducción de la música de la serie, donde cada semana se suman nuevos temas.