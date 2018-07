Tinnitus, el zumbido que puede dejarte sordo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Bzzzz, Bzzzz, te zumban los oídos y ¿crees que alguien habla mal de ti?, tal vez estés en un error y se trate de tinnitus o acúfeno que no se considera una enfermedad, pero puede ser la primera manifestación de una pérdida progresiva de la audición.



Juan Rosas Peña, especialista en otorrinolaringología explicó que el tinnitus o acúfeno es un ruido que percibe la persona como si fuera un cliqueo o un silbido, estos son fuertes, agudos o bajos y se escuchan en uno o ambos oídos.



Aunque el tinnitus no se considera una enfermedad como tal, los zumbidos pueden ser la primera manifestación de la pérdida progresiva de la audición por lo que el especialista aconsejó a la población acudir al médico ante cualquier sintomatología.



Además de la pérdida auditiva, quienes tienen tinnitus pueden tener problemas para trabajar, o dormir por lo molesto de los zumbidos, incluso desarrollar estrés por no tener momentos de silencio.



Los cliqueos o silbidos pueden ser resultado de una exposición constante a ruidos fuertes que superen los 100 decibeles, infecciones del oído mal tratadas, problemas cardíacos o vasculares, tumores cerebrales y en las mujeres cambios hormonales.



El uso de audífonos también es un factor que contribuye a provocar zumbidos.

El volumen alto en antros, cine, televisión y uso excesivo de audífonos, en personas de entre 15 y 24 años de edad genera riesgo de sordera 30 años antes de lo habitual. Para prevenir las secuelas, lo ideal es limitar el volumen hasta 60 decibeles.



Detectar de manera temprana cualquier problema con los oídos es posible si al menos cada seis meses se acude con un especialista para ser valorado, realizar estudios de audiometría y equipos de emisiones otoacústicas que permiten identificar las frecuencias y gravedad del daño en el oído.



Rosas Peña resaltó que el ruido destruye las células nerviosas encargadas de la audición y el deterioro es irreversible, lo que hace necesario utilizar prótesis auditivas, medicamentos oxigenantes y vitamínicos que ayudan a una mejor calidad para escuchar, aunque la función auditiva no se recupera al 100%.



Problemas comunes entre los pacientes de tinnitus:



*Alteraciones del sueño



*Persistencia



*Problemas de audición



*Desesperación, frustración, depresión



*Molestia, irritación



*Hiperacusia