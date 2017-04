5 formas de ser independiente y estar en una relación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

“Solía tener tanta vida antes de estar con mi pareja”. Es una queja que oigo muchas veces y casi siempre de mujeres, no de hombres. ¿Por qué? A las mujeres les cuesta más trabajo mantener su autonomía una vez que encuentran pareja, especialmente porque la sociedad les enseña que las necesidades de los demás van antes que las suyas. Y esto queda claro en el tema del amor.



Sin embargo, la relación sólo puede considerarse exitosa cuando ambos reciben la misma atención, cuando ambos son igual de exitosos y, por ende, autónomos e independientes. ¿Pero cómo?



Planeen actividades solos



Cuando estás inmersa en esos primeros meses de la relación, sólo querrás pasar tiempo con tu novio. Hacerlo feliz te hace feliz y pasar tiempo con él es una maravilla.



¿Qué importa si dejas de ir al gym o de leer en tu casa? Ponerte en segundo lugar no es necesario para pasar tiempo con él o para hacerlo feliz. Es importante que honres tu vida y tu tiempo, así que lee y ve al gym. Tú debes estar en primer lugar siempre.



Ve a tus amigos más seguido



Todas hemos tenido esa amiga que se pierde una vez que consigue pareja. Esta conducta no sólo es irrespetuosa hacia su amistad, sino que también le quita ese afecto y atención que brinda algo tan bonito.



Para no caer en esto, trata de ver a tus amigas mínimo una vez al mes. No le preguntes a tu galán qué día está bien, simplemente queda con ellas y honra la cita. Recuerda, el punto de tener independencia es no pedir permiso.



Visita a tu familia sola



Tiene sentido que quieras llevarlo a casa cada vez que alguien cumple años en tu familia, pero no hay necesidad de que vaya contigo todos los domingos, especialmente si quieres y te llevas bien con tu familia.



Puede ser refrescante que pases tiempo con tus seres queridos sin él y honestamente tu pareja podría sentirse aliviado.



Toma unas vacaciones para ti



Si te mueres por escaparte un fin de semana y tu mejor amiga está ocupada o no le agrada la idea, no esperes a nadie y vete tú sola.



En lugar de pensar que eso podría afectar tu relación, velo como una oportunidad de crecer como individuo. Usa el viaje para reconectarte contigo misma y conocerte mejor.



Dile porqué estás buscando espacio



Es probable que tu pareja sienta algo raro de que estés buscando tanta libertad. Al mismo tiempo, pensarás que podrías poner distancia entre tú y él, pero no es así. Recuérdale que lo que estás haciendo es bueno para ti y para él, pero principalmente para su relación.