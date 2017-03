Fabrican zapatos gigantes a chico de Michigan

MICHIGAN CENTER, Michigan, EU. (AP)

Un chico de 19 años de Michigan Center, que alguna vez fue el adolescente más alto del mundo según el Libro Guinnes de Marcas Mundiales, por fin encontró un par de zapatos asequibles del número 28 para sus enormes pies.



Broc Brown, de casi 2,40 metros (8 pies) de estatura, tiene el síndrome de Sotos, que también es conocido como gigantismo cerebral y afecta aproximadamente a una de cada 15.000 personas, de acuerdo con el periódico Jackson Citizen Patriot.



Stacy Snyder, tía de Brown, dijo que además de una estatura anormal, el síndrome causa que Brown tenga dolores crónicos en la espalda y las rodillas, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno explosivo intermitente y trastorno negativista desafiante. Snyder dijo que nadie tiene la certeza de cuándo Brown parará de crecer.



"Yo puede entrar en una tienda y salir con cinco pares de zapatos si quiero", afirmó Snyder. "El no puede".



La directora general de Feetz, Lucy Beard, entregó el 1 de marzo a Brown un par de zapatos negros con rojo. Los zapatos tenían los colores del equipo favorito de basquetbol de Brown: los Bulls de Chicago.



"¡Vaya, vaya!", expresó Brown. "Rayos, no me gustan, los adoro".



Feetz es una compañía que utiliza una aplicación para convertir las fotografías de los pies de alguien en un modelo tridimensional, que puede ser medido para crear zapatos a la medida fabricados con una impresora 3-D.



"Nunca antes habíamos fabricado nada tan grande, pero nos emociona entregarle a Broc unos zapatos cómodos", expresó Beard. "La verdad nos honra esto".



Beard dijo que los zapatos Feetz cuestan entre 99 y 250 dólares, pero los zapatos hechos a la medida cuestan un mínimo de entre 400 y 500 dólares.



Cuando cumplió 18 años en 2017 dejó de ser considerado el adolescente más alto del mundo. Debido a sus nuevos zapatos, Brown cree que pueda regresar al Libro Guinness de Marcas Mundiales.



"Definitivamente estos son los zapatos impresos en tercera dimensión más grandes del mundo", afirmó.