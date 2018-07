Carretera en Australia se derrite y destroza las llantas de decenas de vehículos

(Tomada de la Red)

Docenas de conductores furiosos han quedado atrapados en el camino después de que se derritiera una nueva carretera, pegando sus neumáticos en el proceso.El alquitrán negro se mezcló con las llantas de los camiones y automóviles en el norte de Queensland, dejando a los conductores incapaces de moverse ya que sus ruedas derretidas "se volvieron cuadradas".El personal de construcción estaba trabajando en el tramo, sin embargo, el clima húmedo dañó el nuevo sello en Millaa Millaa-Malanda Road, que luego se derritió al sol."Mi auto no se moverá. Los neumáticos actuales no darán vueltas ", dijo Chris Smethurst.Un residente local afirmó que la carretera se convirtió en pegamento después de que el clima húmedo destrozó la carretera.Muchos automovilistas han criticado que los trabajadores de la construcción no advirtieron a los vehículos para que no entraran.Según los informes, el personal del consejo les dijo a los conductores afectados que tendrían que pagar el remolque de sus propios automóviles antes de presentar un reclamo de seguro.Los trabajadores finalmente bloquearon la carretera, que es una vía principal, después de unas cinco horas.Sin embargo, ya era demasiado tarde para muchos camiones y autos.El vocero del Departamento de Transporte dijo a Daily Mail Australia que alrededor de 60 automovilistas se habían contactado con el departamento para solicitar una indemnización por los daños causados a sus automóviles."La situación es completamente inaceptable y pido disculpas en nombre del departamento a todas las personas", dijo Sandra Burke, directora Departamento de Transporte."Creemos que el clima frío y húmedo reciente seguido de un período de condiciones más cálidas se combinaron para desestabilizar la superficie de la carretera que se convirtió efectivamente en una sustancia pegajosa ... en un evento extremadamente inusual".El departamento dijo que los equipos de trabajo estaban reparando daños en el sitio y que todas las quejas se evaluarían caso por caso.