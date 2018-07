¿Qué le pasa a tu piel cuando no usas protector solar?

NUEVA YORK, EU(GH)

Circula en redes sociales la imagen de Bill McElligott. Algunos internautas piensan que se trata de un caso más del Photoshop, pero la realidad es que no.



A sus 69 años tomó la fotografía y pareciera que su lado izquierdo (el derecho según lo miras) es más viejo.



Esto se debe a que McElligott fue transportista y pasó más de 25 años sentado en un camión recorriendo Canadá, mientras los rayos del sol pegaban en su lado izquierdo del rostro, creando así un fotoenvejecimiento parcial localizado solo en una mitad de la cara.



El Diario Médico de Nueva Inglaterra (The New England Journal of Medicine) dio a conocer el caso, recordando que la fundación “Skin Cancer” de Nueva York recomienda la aplicación diaria de un protector solar con SPF de 15 o más a las zonas vulnerables al fotoenvejecimiento.



Con esto, además de prevenir, también pueden revertirse algunos de los signos ya existentes.



Reducir la exposición a la radiación UV disminuye el riesgo a desarrollar cáncer de piel o una lesión pre-cancerosa.