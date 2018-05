El salón de la fama de los videojuegos recibió a Final Fantasy VII y John Madden

(Tomada de la Red)

Hace algunos meses, el Strong Museum of Play notificó cuáles juegos serían los nominados para entrar al Salón de la Fama de los Videojuegoseste año. Recientemente, la organización reveló los 4 últimos juegos de la lista que entrarían a dicho salón, luego de que un comité formado por periodistas y académicos tomara la decisión.La lista de juegos de este año está formada por Final Fantasy VII, John Madden, Football y Tomb Raider. Estos 4 ya habían sido nominados en años pasados por sus contribuciones a la industria pero, por alguna razón, no habían logrado conseguir un lugar. De igual forma, este año predomina la llegada de Spacewar! al Salón de la Fama. Por si no sabes, es un juego que desarrollaron algunos miembros del equipo de investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). A pesar de que su título no fue muy famoso, es de gran importancia ya que se considera el primer juego interactivo de computadoras.La mala noticia es que el nombramiento de estos videojuegos significa que otros jugos clásicos tendrán que esperar un año más para que sea su momento de entrar al Salón de la Fama. Entre los nominados para entrar este año estaban Half-Life, Call of Duty, King’s Quest, Metroid y Minecraftpero no tuvieron mucha suerte. Habrá que esperar si el próximo año tienen nominaciones otra vez y logran cumplir ese objetivo.El Salón de la Fama de los Videojuegos del Strong Museum of Play se fundó en 2015 y desde ese momento ha reconocido la importancia de juegos como Donkey Kong, Halo: Combat Evolved, Street Fighter II, Pokémon Red & Green, The Legend of Zelda, y otros más. AQUÍ más detalles