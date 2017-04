Las siete frases de "El Principito", en su 74 aniversario

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

"El Principito" es uno de los libros más famosos que se han escrito.



Su autor, el piloto de aviones Antoine de Saint-Exupéry, lo publicó hace 74 años y hoy jueves celebramos su vigencia.



La obra, que ha sido considerada como un texto infantil por la forma como está escrito, en realidad aborda temas profundos como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida.



De acuerdo a diversas fuentes, el texto -que vio la luz primero en francés e inglés y hoy es conocido en más de 200 idiomas- es el más leído en el mundo después de la Biblia.



Compartimos contigo algunas frases entrañables de esta historia:



1. "Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones".



2. "Es muy triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y yo puedo llegar a ser como las personas mayores, que sólo se interesan por las cifras".



3. "Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde; desde las tres yo empezaría a ser dichoso".



4. "¿Que es un rito? Es lo que hace que un día sea diferente de los demás y una hora de las otras".



5. "He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos".



6. "No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo."



7. "Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo, que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte rectamente es que eres un verdadero sabio".