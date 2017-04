¿Por qué no puedo bajar de peso?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aquellos que tienen que bajar menos de 10 kilos, sabrán que no es tan fácil como parece.



Usualmente esto sucede porque parece imposible identificar la raíz del problema.



Si ya has bajado suficiente de peso, es posible que ya tengas un estilo de vida más saludable.



Entonces, ¿por qué no puedes llegar a tu peso ideal?



•No comes suficiente:



Si comes menos de 1200 calorías al día para bajar de peso, podrías lograr todo lo contrario. No comer lo suficiente pondrá a tu cuerpo en modo “hambriento”, así que tu metabolismo se alenta.



En este modo, tu cuerpo intentará guardar la mayor cantidad de calorías posibles porque sabe que no recibirá los nutrientes necesarios.



Lo peor del caso es que también empezará a quemar músculo por energía, y tal vez no lo sepas, pero el músculo es el que acelera el metabolismo.



•Comes mucho azúcar:



Desafortunadamente son muchos alimentos empaquetados que tienen azúcar extra y fibra. No hablamos del azúcar saludable, sino del artificial que puede volverse adictivo.



Y la fibra artificial inflama, así que no sólo comerás de más, sino que no te sentirás satisfecha y podrías terminar inflamada.



•Comes mucha sal:



Un estudio reciente descubrió que mucho sodio podría afectar la habilidad del cuerpo de registrar saciedad. Es decir, tu cuerpo dejará de saber cuándo está satisfecho. Por si fuera poco, el exceso de sodio también retiene líquidos, así que provoca inflamación.



Comer-gif1



•No comes suficiente grasa:



A comparación de una dieta con carbohidratos, las dietas bajas en grasas aumentan el apetito. Y es que una dieta sin grasas no es saludable, al contrario, puede ser contraproducente.



La grasa es importante porque alenta la digestión y libera el azúcar en la sangre, provocando la sensación de saciedad por más tiempo.



•No duermes bien:



Se ha demostrado que las personas que no duermen lo suficiente comen 385 calorías más al día siguiente. Y cuando sólo tienes que perder 10 kilos, el sueño no parecerá la gran cosa, pero sí es importante.



•No tomas agua antes de comer:



Es fácil confundir hambre con deshidratación, lo cual podría resultar en un par de calorías extra si prefieres comer que tomar agua.



•Sólo comes proteína en la cena:



Por cada kilo que pierdes, 2 tercios son grasa y un tercio músculo. Y dado que el músculo es parcialmente responsable por acelerar el metabolismo, la pérdida de músculo resulta en una disminución en la quema de calorías.



Pero si comes suficiente proteína, la pérdida de músculo disminuye.