Esto pasa si dejas de tomar alcohol y cafeína en 2 años

Abstenerse de consumir alcohol, un ahorro

La administración del tiempo se hace más fácil

Se duerme mejor

La vida sin cafeína es más sana

Muchas personas a principio de año se prometen cambiar algo en su vida para mejor, y Tobias van Schneider, un residente de Nueva York (E.U.), no fue la excepción.Hace justo 2 años, en enero del 2015, este estadounidense decidió abstenerse completamente de consumir alcohol y cafeína, y tres días antes de la llegada del año 2017 compartió su experiencia en su blog, informa 'The Independent'.Tobias ha notado cambios drásticos en su vida, y no solamente en su cuerpo y en su salud, sino también en su interacción social y el bolsillo.Tobias ha calculado que gastaba aproximadamente 33 de dólares en bebidas alcohólicas diariamente: unos 1.000 dólares mensuales.El autor del experimento señala, que gastar una importante cantidad de dinero en ir a bares y en una o dos botellas de vino semanales es algo común en Nueva York.Schneider ha notado, que empezó a salir menos por las noches y emplear menos tiempo en conversaciones sin sentido."Es increíble ver cómo la cultura de beber lentamente desaparece de mi vida", confiesa el neoyorquino.El hombre apunta que con su vida 'alcohol-free' no solamente ha empezado a dormir mejor por las noches, sino también a levantarse más fácil por las mañanas, sin la resaca que deja la larga noche en un bar.A pesar de ser un amante del café, Van Schneider afirma que sin esta bebida energética se siente mucho mejor, reportó el portal RT. "La eliminación del café de mi menú me ha ayudado a estar más relajado, el café siempre me estresaba". Además, el estadounidense ha destacado que la ausencia de café ha mejorado su digestión.