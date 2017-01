Pasos para cumplir los propósitos de año

(Tomada de la Red)

De acuerdo con el psicólogo Richard Wiseman,Para muchos es muy fácil ponerse propósitos y metas al iniciar un año, los más comunes son bajar de peso y hacer ejercicio, sin embargo, siempre nos los proponemos al finalizar el año justo cuando hemos ingerido algún licor o hemos degustado algún tipo de postre.El psicólogo Richard Wiseman, en su libro '59 Seconds' , menciona cuatro pasos para ayudar a que los propósitos de fin de año se cumplan, informa RT. Resulta más fácil cumplir nuestros objetivos si tenemos metas pequeñas metas, ya que tener grandes objetivos ocasiona que nos rindamos a mitad del camino.Es más difícil cambiar de plan si lo hacemos público, ya que es más difícil ponerse excusas a sí mismo que a los demás. La familia y los amigos pueden ser de gran apoyo.Mantén en claro lo que vas a obtener al cumplir tu objetivo. "No se trata de imaginar a su yo perfecto, sino de tener una lista objetiva de cómo mejorará su vida", afirma Wiseman.Crea pequeños premios que no interfieran en tus objetivos, por ejemplo, si deseas perder peso no te pongas de premio regalarte un chocolate.