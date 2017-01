Como cambia la vida sin alcohol ni cafeína en 2 años

(Tomada de la Red)

Al iniciar el año todos nos ponemos propósitos y metas que deseamos cumplir, sin embargo, no todos tenemos el valor y la fuerza para cumplirlos.Tobías van Schneider, un estadounidense que hace 2 años tomo la decisión de dejar el alcohol y la cafeína para siempre. Después de 2 años, el joven ha notado grandes cambios en su vida, no solo en su cuerpo y salud, también en su desarrollo social y sobre todo en su economía, informa RT. Tobías calculó que gastaba 33 dólares diarios en bebidas alcohólicas, lo que al mes sería una cantidad de alrededor de mil dólares.Schneider empezó a salir menos por las noches y dejo de dedicar tiempo a situaciones sin sentido. "Es increíble ver cómo la cultura de beber lentamente desaparece de mi vida", comenta Tobías.El hombre reconoce que al dejar de beber alcohol ha podido dormir mejor por las noches y es más fácil levantarse en las mañanas, sin despertar con una terrible resaca ocasionada por el alcohol.Tobías reconoce que hace 2 años era un amante de la cafeína, pero a diferencia de ese tiempo, hoy en día se siente mucho mejor sin consumirla. "No tomar café me ha ayudado a estar más relajado, el café siempre me estresaba", comenta.