Hombre paga 8,760 euros por vaso de whisky

(Tomada de la Red)

La lujosa botella con valor de alrededor 10 mil francos suizos, nunca había sido ordenada por ningún cliente,’El precio se fijó tan alto a propósito, porque vemos a esta botella como un objeto de colección y en realidad no queríamos que se abriera’, comenta el hotelero Sandro Bernasconi.Turistas chinos visitaron el bar en honor al whisky del hotel, en cual se ubica en el libro de Récord Guinness por su variedad, informa ABC.ES Uno de los clientes ordenó un whisky tipo Macallan, sin embargo no le pudieron vender del más caro ya que la botella no podía ser abierta, debido a que perdería su valor al abrirse.Sin embargo, el cliente quería probar únicamente ese whisky, el cual había permanecido embotellado desde 1905 y estaba ansioso por probarlo.Al no poder su objetivo, el joven optó por comprar el lujoso trago, tras esperar años para poder degustarlo. Ahora la botella abierta ha perdido su valor, sin embargo, han optado por hacer una rebaja en su precio.