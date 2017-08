Consejos para prevenir lesiones deportivas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

"Se me hizo fácil" es una frase muy común que escuchamos cuando alguien se ha lastimado por haber realizado incorrectamente un calentamiento, algún ejercicio o haber usado un aparato del gimnasio sin asegurarse de seguir las instrucciones.



"No debes olvidar que si los atletas profesionales que reciben asesoría 100% personalizada son propensos a lastimarse, con mayor razón una persona que realiza ejercicio de forma autónoma, por ello es muy importante contar siempre con la asesoría u orientación de un profesional en la actividad deportiva que se practica", comentó Braulio Sandoval, experto en acondicionamiento físico.



Para que no te lastimes, te compartimos 7 efectivos y básicos consejos que debes de tomar en cuenta para prevenir una lesión deportiva:



1.- Ve al médico y realízate un chequeo:



Pareciera obvio, pero muchas personas pasan este proceso por alto confiando en su salud y estado físico; sin embargo es muy importante que acudas al ortopedista para que sea él quien te informe si necesitas usar calzado especial y con el cardiólogo para revisar tu frecuencia cardiaca.



Con los exámenes en mano acércate a un entrenador personal para que te ayude a diseñar un programa de entrenamiento que atienda tus necesidades sin forzar tu cuerpo.



2.- Asesórate con un experto:



Previo a realizar cualquier rutina, se recomienda que consultes con un experto en acondicionamiento físico o entrenador personal qué ejercicios son los que debes de realizar y cuál es la forma correcta de ejecutarlos.



También es importante que ante cualquier señal de dolor o molestia que presentes antes, durante o después de la rutina, lo comuniques inmediatamente a tu entrenador.



3.- No olvides hacer tu calentamiento:



Es común que tengas poco tiempo para entrenar y quieras llegar a realizar ejercicio como si el cuerpo estuviera listo, pero la realidad es que no lo está. Es muy importante realizar estiramientos (calentamiento), de acuerdo a la actividad que vayas a realizar, para que el cuerpo se vaya preparando y adaptando.



Recuerda que casi todos los ejercicios consisten en un uso activo y constante de las extremidades, por lo que una fase de calentamiento general que involucre piernas, torso, espalda y hombros será de gran ayuda.



4.- Maneja pesos o intensidad que realmente puedas:



Si cargas pesas o tomas algún tipo de clases el consejo es el mismo…no por querer ser el que más cargue o el que más rápido haga el ejercicio descuides los pesos y el ritmo que verdaderamente puedes soportar.



Asegúrate de realizar completos los ejercicios con una técnica y postura adecuada, de nada sirve ser el que más carga si no lo haces bien porque al final solo lastimarás a tu cuerpo.



5.- Estírate después del entrenamiento:



Así es, además de estirar previo al ejercicio también es importante hacerlo después de la rutina. Estirar todo tu cuerpo es clave para mejorar la circulación sanguínea permitiendo que los nutrientes se transporten de mejor manera y logren ser absorbidos, también ayuda a que los niveles de ácido láctico, que se acumulan en la sangre del tejido muscular, sean evacuados de manera más rápida y eficaz para poder ser reutilizados.



6.- Descanso:



Esta es la parte fundamental de tu entrenamiento para que los resultados sean los correctos y los que tú quieres ver. Así que si tu instructor te pidió uno o 2 días de descanso hazle caso para que no comprometas los resultados o tengas sobrecarga muscular y esto te lleve una lesión.