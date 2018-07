¿Tienes adicción al azúcar?

(Tomada de la Red)

El azúcar, ese regalo de reyes, puede ser causa de terribles enfermedades. El abuso en su consumo es general en nuestros países, donde el estilo de vida va de la mano de alimentos procesados, como refrescos, pastelería industrial, postres lácteos, ketchup, bebidas alcohólicas, bebidas energéticas, mermeladas, etc.La Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir solo 25 gramos de azúcar al día, siendo 50 gramos el límite máximo en adultos.Pero la realidad es otra y la doctora Margarita Botero, especialista en obesidad, nos alerta sobre la adicción que puede provocar y sus consecuencias para nuestro sistema inmunológico, indica Informe21 Siempre querer másLa doctora plantea cinco interrogantes que pueden desnudar tu predilección: ¿Tienes antojos de comida dulce, pizza o pasta cuando te sientes un poco triste o deprimido?; ¿te sientes culpable sobre la cantidad de dulces o carbohidratos que comes?; ¿buscas cada tarde algo dulce que comer o tomar?; ¿intentaste reducir la cantidad de azúcar sin éxito? y ¿necesitas comer algo dulce cuando terminas de comer?Algo más que caramelos“Todos los carbohidratos se convierten en azúcar en tu cuerpo”, advierte Botero y señala que “puede que no tengas un paladar muy dulce, pero si sueles tener antojos de chips o palitos de pan, en el fondo tienes un antojo de azúcar”.Tentación irresistibleLa especialista pone un ejemplo clásico: pasar de largo un mostrador de dulces, pero al final regresarte y ordenar uno.“Cuando eres adicta a algo (ya sea azúcar, tabaco o alcohol) nos exponemos a ello sabiendo que es perjudicial para nuestra salud”, sentencia.Relación amor-odioNi la culpa te detendrá, porque incluso sintiendo las consecuencias negativas (dolor de estómago, llenura) no podrás dejar de consumirla.Síntomas de abstinenciaSi reducir la ingesta de dulce te pone del malhumor, te da dolor de cabeza o incluso experimentas temblores involuntarios es hora de acudir a un especialista.