Descubre la particular historia de la sangría

Hay bebidas a las que estamos tan acostumbrados que no nos pasa por la cabeza que alguna vez no existieron y que tuvieron su origen en un momento del tiempo.Este es el caso de la sangría, preparada a base de vino tinto y frutas cortadas; tan deliciosa y refrescante durante las épocas de calor.¿A quién no le gusta una buena copa de esta bebida? Sin embargo muy pocos conocen su historia.¿Qué es la sangría?Sangría es el nombre que se le da a una bebida proveniente de España que resulta de mezclar vino tinto con fruta y zumos de frutas, brandy, agua de soda y especias (entre ellas ramitas de canela).A la hora de servir se le ponen cubitos de hielo y se bebe acompañada de trozos de fruta fresca. Esta forma de preparación devendría del famoso vino especiado europeo, indica Informe21 Orígenes del vino especiadoEn la Roma antigua era muy común beber vino en lugar de agua, ya que el alcohol mataba los gérmenes frecuentes en el agua contaminada de la época. Tanto niños como adultos tomaban diariamente vinos que se especiaban para dar distintos sabores agradables al paladar. A esta bebida se le llamaba grog ohippocras.Esta costumbre se fue expandiendo por el resto de Europa, incluyendo la península ibérica, donde empezó a llamársele sangría al vino tinto por su coloración roja.Europa, siglos XVIII y XIXEn los siglos XVIII y XIX, en Francia e Inglaterra se empezó a preparar un tipo de sangría que empleaba uvas francesas. Además, se hacía sangría blanca, sangría espumante y sangría a base de melocotones, que se llamaba zurra.La Copa Claret de Jane AustenTambién en Inglaterra durante este período se solía tomar una bebida llamada Copa Claret, elaborada con vino tinto, brandy y especias.Si eres seguidor de las obras de Jane Austen, seguramente habrás leído que sus protagonistas gustan de beberla.Andalucía, la tierra de la sangríaAunque al entrar en el Medioevo ya en todos los países, incluyendo España, se tomaba vino especiado, lo cierto es que añadir las frutas cortadas se produce por primera vez en Andalucía.Esta no es una buena región para las uvas, pero cuenta la leyenda que los lugareños le pusieron frutas frescas cortadas a una tina de vino de baja calidad y la dejaron estar por unos días. Notando que el vino mejoraba considerablemente, decidieron agregarle especias, azúcar, brandy y unas ramas de canela. Cuál no sería su sorpresa al descubrir una nueva bebida de exquisito sabor, color y fragancia.¿Por qué se bebe sangría en los Estados Unidos?La costumbre de beber sangría que hay en la actualidad en los Estados Unidos se remonta a la Exposición Mundial de 1964 en Nueva York. Allí el pabellón español comenzó a ofrecerla a los visitantes y desde entonces los norteamericanos la sumaron a su lista de bebidas favoritas.