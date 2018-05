Avengers: Infinity War, lo más buscado en Pornhub

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ya sea que ya hayas visto o no la nueva película de Marvel, Avengers: Infinity War, es casi imposible que no hayas escuchado de su lanzamiento en salas de cine, visto alguno de sus anuncios en Internet, redes sociales, etc.



Esta cinta, además de ofrecer la mayor taquilla en un fin de semana de apertura en la historia del cine, también se ha destacado en diversas promociones, juguetes y productos de los super héroes del filme.



Probablemente por ello, no debería sorprender a nadie que Infinity War haya comenzado a tener un efecto en las búsquedas pornográficas también.

De acuerdo con el portal Pornhub, el lanzamiento de The Avengers: Infinity War provocó que las búsquedas con el término "Avengers" aumentaran 356% por encima de su promedio diario en su portal desde que se estrenó la película. Hay algo sobre esos disfraces y todo lo que salve al mundo que entusiasma a la gente. O al menos entusiasmado con uno de los personajes.



"Como descubrimos en nuestra revisión del 2017, "Avengers" ya era una de las principales búsquedas relacionadas con películas" indicó el portal para adultos.



Históricamente, los personajes de DC como Harley Quin, Wonder Woman y Batman son más buscados en Pornhub que en los personajes de Marvel, sin embargo, "Avengers" y sus personajes fueron buscados más de 6 millones de veces en 2017.



Pornhub también mostró los 14 personajes que más se han buscado y los presentó en orden, destacando en el primer lugar Black Widow, seguida de Spider Man, Capitán América, Hulk y Black Panther.



Igualmente, el sitio indicó que las mujeres tienen un 28% más de búsquedas del término "Avengers" en comparación con los hombres.