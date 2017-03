¿Por qué confundimos los nombres de las personas?

(Tomada de la Red)

Si hay algo que nos da problemas de vez en cuando, es nuestra memoria y más si hablamos de recordar nombres. No sólo nos cuesta aprenderlos, sino que además los confundimos con facilidad.



Seguramente alguna vez tu mamá te llamo por el nombre de tu hermano o incluso tu perro. O tu le has dicho Jaime o José a quien en realidad sabes que se llama Jorge. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Infinitas.



Para saber porque sucede, científicos del Centro de Investigación de Memoria Autobiográfica, de Dinamarca y expertos de la Universidad de Duke, en E.U.A. analizaron este fenómeno y obtuvieron resultados muy interesantes.



Por ejemplo, descubrieron que cuando alguien dice mal el nombre de una persona, suelen llamarlo con el nombre de alguien que pertenece al mismo grupo social o les dicen un nombre similar, pero el parecido físico no influía en la confusión.



En el estudio realizaron cinco encuestas a 1,700 participantes. incluyeron a individuos que o habían sido llamados por el nombre incorrecto o habían llamado a alguien con el nombre incorrecto. En todos los casos, los participantes conocían bien a la persona a la que le dijeron el nombre incorrecto o habían sido confundidos por alguien a quien conocía bien.



Los resultados mostraron que los errores se dan sin importar la edad o el sexo y que era más común en las madres quienes confundieron el nombre del hijo menor con el del mayor o hasta con el apelativo de su mascota.



Los expertos también concluyeron que la confusión sucede porque existen una serie de redes semánticas que reúnen, en nuestra mente, a nuestros conocidos por grupos.